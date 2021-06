Sanidad se compromete a que los MIR elijan plazas en sesiones de 400 aspirantes por día tras varias jornadas de protestas

Publicada el 09/06/2021 a las 10:49 Actualizada el 09/06/2021 a las 11:24

El Ministerio de Sanidad se ha comprometido, tras una reunión de más de nueve horas con los aspirantes a médico interno residente (MIR) y de otras profesiones sanitarias, a que la elección de plazas se realice en sesiones de 400 aspirantes por día. La incorporación a sus nuevos puestos de trabajo se realizaría el 16 o 19 de julio, según recoge Europa Press.

"Supone un importante avance respecto a la situación y propuesta de la que partíamos y que tanto malestar han generado en todas las profesiones sanitarias y la sociedad en su conjunto", ha comentado el doctor Domingo Antonio Sánchez, vocal nacional de médicos jóvenes del Consejo General de Médicos (CGCOM). Sánchez, que ha estado presente en todas las reuniones celebradas hasta la fecha, subraya que este compromiso "va en la línea de generar confianza a los aspirantes a miles de plazas de formación sanitaria especializada a los que en los próximos días le serán adjudicadas sus plazas MIR".

En su opinión, este compromiso del Ministerio "palia parte de los problemas". "No obstante, aún sigue el cambio de paradigma presente y por tanto persiste la desconfianza, desconocimiento y miedo hacia la plataforma, como es lógico, pero este compromiso se ha logrado gracias a un enorme esfuerzo y numerosas reuniones", ha insistido.

Este acuerdo se ha producido después de más de nueve horas de negociaciones que comenzaron a las 11 de la mañana y tras la celebración de una manifestación y concentración de centenares de sanitarios que han recorrido el centro de Madrid, desde la Puerta del Sol, pasando por el Congreso de los Diputados hasta llegar al Ministerio de Sanidad. En las negociaciones han estado presentes representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y FSEunida.

Desde FSEUnida aclaran que "esto no acaba aquí". "El documento que se ha difundido no es ningún acuerdo que FSEunida haya aceptado ni firmado. No es un acuerdo. Es simplemente un compromiso que el Ministerio adopta unilateralmente. Queremos una elección en tiempo real", puntualizan a través de redes sociales.

Por su parte, la secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de CESM, Sheila Justo, ha insistido en que no hay "nada firmado". "El mercadillo de la asignación del futuro profesional, un sistema telemático insuficiente. De 8.000 a 2.000 a 400. A ver si puede ser de 1 en 1, en tiempo real", ha remachado.

El documento, firmado por el director de Ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, Vicenç Martínez, recoge también que todas las incidencias comunicadas por los aspirantes de cada sesión quedarán resueltas antes de la adjudicación de la siguiente sesión. Así, si fuera necesario, se retrasaría el periodo de elección y adjudicación de las siguientes sesiones y, consiguientemente, podría requerirse retrasar la fecha de incorporación. Además, se publicará un horario orientativo de cada asignación, que no será vinculante.

De la misma forma, Sanidad ha aceptado una comisión de seguimiento de incidencias diaria, así como una web de simulación con actualización diaria sobre plazas seleccionadas por los aspirantes con solicitudes firmadas, actualizando las plazas adjudicadas en las sesiones anteriores. Por último, existe un compromiso para el "perfeccionamiento futuro del sistema de elección de plaza con representantes de la profesión, aproximando el sistema a la elección en tiempo real".