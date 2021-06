Unidas Podemos denunciará por cohecho al presidente de Murcia

Publicada el 08/06/2021 a las 13:00 Actualizada el 08/06/2021 a las 13:58

Unidas Podemos denunciará al presidente de Murcia, el conservador Fernando López Miras, por mediar en la operación quirúrgica de un familiar del número dos de su partido, Teodoro García Egea, tal y como ha desvelado infoLibre este lunes. Según ha informado la formación morada, el partido presentará una denuncia ante la justicia murciana al entender que López Miras ha incurrido en un delito de cohecho.

La formación sostiene que López Miras ha incurrido en un delito tal y como recoge el artículo 419 del Código Penal. Este artículo señala como delito que una "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase".

Como ha publicado este diario, los hechos se produjeron durante el pleno que la Asamblea Regional de Murcia celebró el 14 de abril. Ese día, una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demuestran esas imágenes, a las que ha accedido infoLibre, es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio regional de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde", escribió. "Cojonudo", reaccionó el secretario general del PP en cuanto López Miras le transmitió, literalmente y como en un copia y pega, la información que acababa de facilitarle un alto cargo de la sanidad murciana: el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente. Al o a la paciente [infoLibre ha decidido no desvelar ningún dato sobre su identidad] no se le menciona por su nombre. Pero el día 20 ese familiar de García Egea fue operado.

La del partido morada ha sido la reacción más drástica, pero no la única. Durante todo este martes, dirigentes políticos de todas las formaciones han reaccionado a la exclusiva con peticiones de dimisión y calificativos de "inmoral". Miembros del PSOE y de Unidas Podemos pidieron la renuncia de ambos dirigentes conservadores, mientras Ciudadanos y EH Bildu, a pesar de criticarlo, han sido más prudentes a la hora de pedir renuncias.