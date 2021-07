Sanidad descarta un nuevo toque de queda a pesar de que la incidencia entre los jóvenes se dispara hasta los 814 casos

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 07/07/2021 a las 20:00 Actualizada el 07/07/2021 a las 20:29

La ministra Carolina Darias ha descartado imponer de nuevo el toque de queda,tal y como ha planteado el Gobierno de Castilla y León este mismo miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En concreto, a la titular de Sanidad le han preguntado en rueda de prensa por esta solicitud, y ha explicado que la consejera Verónica Casado "lo ha planteado, entre otras medidas" y le ha respondido que "no está sobre la mesa". El Supremo ya dijo a principios de junio que no descartaba que las comunidades pudiesen ordenar toques de queda, siempre y cuando la medida esté suficientemente motivada y no se base solamente en criterios de prudencia.

Asimismo, Darias ha recordado que las comunidades tienen a su disposición todos los documentos de medidas acordados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No obstante, esta petición de Castilla y León llega cuando España se ha vuelto a situar en el escenario de riesgo extremo por covid-19, ya que este miércoles la incidencia acumulada a 14 días se ha situado en los 252,16 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 225,35 notificado el miércoles. Algo en lo que también ha reparado Darias que ha recordado que en una semana se había pasado de "los 106 casos de la semana pasada a los 252 de hoy", es decir, "un incremento de un 137%".

Asimismo, la ministra ha recordado que este "cambio de tendencia" afecta sobre todo a "los grupos no vacunados", que presentan incidencias medias de "600 casos por 100.000 habitantes en los grupos de 12 a 29 años". En la franja de 12 a 19 está en 729, 24, con el máximo en Navarra con 2.323,19 casos, mientras que en la de 20 a 29 está en 814,01, con el máximo en Cataluña con 2.009,09 casos. Darias ha reflexionado que a estas alturas de la pandemia hay que "echar otra mirada a los datos". "Hasta ahora, la incidencia ha sido uno de los indicadores principales, pero en el estado actual y con más del 50% de la población con una dosis, tenemos que fijarnos en otros indicadores importantes, como la presión hospitalaria y la letalidad", ha dicho.

Con respecto al aumento de la incidencia en la franja entre los 12 a los 29 años, Darias ha explicado que está relacionado con "brotes vinculados a viajes de fin de curso o a situaciones de celebración en interiores o exteriores sin respetar las medidas". "Al ser grupos jóvenes tiene un impacto reducido en la ocupación hospitalaria y de camas UCI, aunque hay cierta variabilidad entre comunidades", ha afirmado la titular de Sanidad que ha insistido en que no se puede bajar la guardia aunque en la mayoría de estos casos entre jóvenes son "asintomáticos o leves".

Baleares, Canarias, Castilla y León y la Comunitat Valenciana piden rastreadores militares

Preguntada sobre si algún consejero había planteado una estrategia común para frenar este tipo de casos, Darias ha explicado que nadie lo había hecho y ha recordado que "hay un marcado de actuaciones común según la situación de cada comunidad". No obstante, la titular de Sanidad también ha insistido en que este cambio de tendencia obliga a "mantener las medidas de control". "Es muy importante que nos sigamos cuidando y protegiendo a los grupos de edad que no están inmunizados", ha afirmado al tiempo que ha pedido a los jóvenes "comportamientos que puedan parar el virus y ayudando en el proceso de rastreo".

Para ello, la ministra ha compartido con los consejeros la necesidad de la detención precoz por lo que ha puesto a disposición de las comunidades cinco millones de test de antígenos y a los rastreadores de las Fuerzas Armadas. Hasta las 19.30 horas de este miércoles, las comunidades que han solicitado al Gobierno central rastreadores militares han sido Baleares, Canarias, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.

4.000 millones de euros en vacunas

Con respecto al proceso de vacunación, la ministra ha anunciado que el Gobierno ha invertido ya más de 4.000 millones de euros. Durante el turno de preguntas, Darias ha asegurado, tras ser preguntada por la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de vacunar en empresas privadas como El Corte Inglés, el Banco Santander o Acciona, que "lo importante es vacunar y que ninguna vacuna se quede en la nevera".

La ministra ha puesto en valor que durante el último mes se ha superado cada semana los tres millones de dosis administradas y que en los próximos llegarán 2,6 millones de nuevas dosis. "El ritmo es impresionante", ha afirmado Darias que ha matizado que "seguimos con paso firme" en el objetivo marcado por Pedro Sánchez de llegar a 25 millones de vacunados en la semana del 19 de julio. Además, ha recordado que a estas alturas del proceso ya se pueden solapar grupos de edad e intercalarlos para dar cobertura a los más jóvenes.

Sobre la flexibilización del uso de mascarillas en exteriores, Darias ha afirmado que el Gobierno no se precipitó al tomar esta medida, que entró en vigor el pasado 26 de junio. "Solo se puede dejar de usar la mascarilla en espacios muy concretos y sigue siendo obligatoria siempre en interiores y en exteriores cuando no hay distancia", ha insistido la ministra.