Florentino Pérez, en unos audios: "Raúl y Casillas son las dos grandes estafas del Real Madrid"

Publicada el 13/07/2021 a las 14:09 Actualizada el 13/07/2021 a las 14:10

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, criticó en 2006 a Raúl González e Iker Casillas como "las dos grandes estafas" del club blanco, refiriéndose al exdelantero, actual entrenador del filial madridista, como "un tío negativo que está destrozando al Madrid" y al exportero, que también trabaja actualmente para el club, como "un monigote que no tiene estatura ni ve bien", según publica este martes El Confidencial.

"Casillas no es portero para el Real Madrid, no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él y le defienden tanto. Es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", declaró presuntamente Pérez en septiembre de 2006, pocos meses después de abandonar la Presidencia del club y poner fin a su primera etapa al frente del mismo, ha informado Europa Press.

Repasando a los llamados galácticos que jugaron en aquella época en el Real Madrid, Pérez se refirió a Zinedine Zidane como "un magnífico tío", igual que David Beckham, pero fue mucho más duro con Ronaldo Nazario y, sobre todo, Raúl.

"Ronaldo es un jeta, y punto, ¿eh? Es un jeta y se acabó. Estos son jetas todos. Raúl es malo, que se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que ha desarrollado para su propio beneficio, él y su representante. El culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él. Porque él, como ya se considera acabado dice 'antes voy a acabar yo con el Madrid'. Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores, para que digan 'es que es el Madrid el que está mal, no Raúl'. Es terrible lo malo que es el chaval y yo no puedo con ese problema", dijo.

En cuanto los contratos de patrocinio, "los que más ganaban eran Beckham y Ronaldo, 30 millones al año entre todo". "Luego Zidane, que ganaba 25. Y después ya nadie. Porque Figo tenía un reloj en su pueblo, el otro no sé qué... A todos los demás se los hemos buscado nosotros. El de Audi lo buscamos por darle algo a Raúl y Figo. Raúl no vende nada, no es un producto mediático", indicó.

Además, el presidente blanco criticó, en unos audios a los que ha tenido acceso El Confidencial, que "los jugadores son muy egoístas". "No se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas", lamentó.

"Casillas es un niño pequeño, un perrito faldero, un monigote"

Respecto a Casillas, y en unas declaraciones supuestamente fechadas en 2008, Pérez le llamó "pobre hombre". "No tiene dos dedos de frente. Yo le conozco perfectamente. Es un tío muy corto. Cuando se lleva mejor o peor con su novia se le nota, está ausente. Es como un niño pequeño. Es un perrito faldero, como un monigote, una cosa infantil", expuso.

En este sentido, calificó como "cosa acojonante" que al entonces portero del Real Madrid, que hace un año volvió al club blanco para ejercer funciones de reprentación, le "quieran todos".

"Pero claro, eso lo da el fútbol. Casillas no tiene ni estatura, ni ve bien. Yo le decía a Ginés (Carvajal, representante del portero): 'macho, llévale al oculista, yo creo que no ve bien de lejos'. En los corners, igual, digo: 'Ese tío no ve bien de lejos'. Te lo juro que se lo he dicho, no creas que es mentira. Por su bien y por todo", reiteró.

Florentino Pérez cree que los audios son una venganza por la Superliga y amenaza con acciones legales

Pérez ha asegurado que los audios corresponden a "conversaciones grabadas clandestinamente por José Antonio Abellán" y que su salida a la luz "tantos años" después obedece a una venganza por ser "uno de los promotores de la Superliga".

"Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D.José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial", indica Pérez en un comunicado difundido por el Real Madrid.

En este sentido, subraya que se trata de "frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen". "Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga", asegura.