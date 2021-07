Bal, sobre el futuro de Cs: "No va a haber fusión con el PP", hay que "conservar el espacio liberal"

Publicada el 17/07/2021 a las 18:13 Actualizada el 17/07/2021 a las 18:24

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de la Ejecutiva del partido, Edmundo Bal, ha afirmado este sábado, durante la convención política que el partido celebra en Madrid, que "no va a haber fusión con el PP" y ha apostado por "conservar con independencia" el "espacio liberal" que, a su juicio, solo ocupa Cs. "No va a haber fusión con el PP porque vamos a mantener con independencia y autonomía este proyecto liberal", ha declarado ante los periodistas cuando le han preguntado por una posible integración con el partido liderado por Pablo Casado, según informa Europa Press.

Bal ha subrayado que el PP es "el partido conservador" y que "el liberalismo en España se llama Ciudadanos". Representa, en su opinión, un liberalismo "centrado y moderno", que promueve "las reformas que necesita España para el siglo XXI" y que "piensa en la economía con la cabeza y siente las necesidades con el corazón".

El diputado se ha mostrado de acuerdo con la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, en que, en los gobiernos de coalición que comparten con el PP, no han sabido "hacer llegar a la ciudadanía el peso que ha tenido Cs". Cree que eso es lo que les ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde se quedaron sin representación en la Asamblea tras las últimas elecciones, y que allí ha notado ahora la ausencia de Ciudadanos porque la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha reformado la ley que regula Telemadrid con la colaboración de Vox para convertir la televisión pública en "la voz de su amo".

El no saber publicitar los logros de Ciudadanos en los ejecutivos de coalición autonómicos y municipales lo ha achacado a "problemas de comunicación" que, según ha asegurado, "se corregirán". Lo que no van a hacer "para que la gente se dé cuenta de que existe Cs" es "romper gobiernos", porque son "gente responsable y leal" que cumple sus acuerdos con otras fuerzas políticas y prioriza el interés general de los ciudadanos, según ha comentado.

Fugas al PP

Respecto a la fuga de cargos de Cs al PP, Bal considera que esas personas "han cambiado sus principios y valores" y ya parece que "no tienen tan claro" cuestiones como la defensa de la eutanasia o del matrimonio homosexual. Y a los que se quedan en Ciudadanos, "el éxito de permanecer firmes en los valores y principios del liberalismo de progreso, eso no nos lo va a quitar nadie, tampoco el partido conservador", ha manifestado, reiterando que Cs la única formación política en la que va a militar.

Además, Bal se ha mostrado convencido de que van a salir "rearmados y fuertes" de la convención de este fin de semana en el Palacio de los Duques de Pastrana. Aunque "en un momento determinado el proyecto vaya regular, somos necesarios y la gente tiene fe", ha añadido.

También cree que en este encuentro está quedando claro en qué consiste ser liberal: "luchar por los derechos y libertades de los demás", no solo los propios, y pensar que "el otro puede tener razón", sin caer en el "sectarismo", así como "respetar los valores de la Constitución, la democracia, las instituciones, la separación de poderes y el Estado de Derecho".

En cuanto a la relación de la formación naranja con Vox, un partido al que describen como populista -igual que a Unidas Podemos-, el también portavoz adjunto en el Congreso ha recalcado que Cs no ha firmado ningún acuerdo de gobierno con Vox y que el PP y el PSOE pueden hacer "lo que consideren correcto". "Nosotros solo pactamos con el partido a nuestra derecha, el conservador, y con el partido a nuestra izquierda, que era socialdemócrata" y ahora es "el partido sanchista en lugar del Partido Socialista", ha afirmado.

Arrimadas no piede la fe en el "proyecto liberal"

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este sábado que no pierde la fe en el "proyecto liberal" de su partido y que lo que le pasa a Ciudadanos en España es "lo que le pasa a cualquier partido liberal en Europa", haciendo referencia a las dificultades que atraviesa Cs desde hace un tiempo.

A lo largo de su ponencia en la mesa Renovar Europa, Arrimadas ha reiterado la necesidad de los partidos liberales en el panorama europeo ya que, dice, son "fundamentales y decisivos". "Los liberales europeos están en la convención de Ciudadanos y no de otros partidos porque Cs es el partido liberal europeo y España necesita que Ciudadanos esté los liberales del Parlamento Europeo para garantizar que esas reformas de Europa tengan la perspectiva de España y defiendan los intereses de España", ha remarcado.

De igual manera, ha señalado que Cs va a "aprender" de cómo otros partidos liberales europeos "han podido salir adelante" tras un momento complicado y "seguir luchando contra movimientos populistas que quieren socavar el respeto, la justicia y el valor a las instituciones".

La convención, "un punto de partida"

En la dirección de Ciudadanos sostienen que la convención de este fin de semana no supone un cierre, sino que es el punto de partida para seguir construyendo el centro liberal y reivindicar ese espacio, por lo que, previsiblemente, no se aprobará un documento de conclusiones. A partir de las ideas que están aportando no solo los cargos y afiliados del partido, sino también expertos y figuras de la sociedad civil que participan en el cónclave, quieren ir definiendo las políticas y reformas que Cs planteará en las instituciones en los próximos años.

Según argumentan, serán esas propuestas liberales las que harán patente cuál es el espacio ideológico propio donde se ubica Cs, por lo que no ven necesario transmitir otro tipo de mensajes para diferenciarse del PP o del PSOE. Además, Ciudadanos participará en un think tank liberal europeo que le ayudará a nutrirse de ideas para diseñar sus políticas.