Ayuso entrega Telemadrid a la cúpula de RTVE con el PP

Publicada el 06/08/2021 a las 15:45 Actualizada el 06/08/2021 a las 16:11

Se consuma el desembarco en Telemadrid de la última cúpula de RTVE bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. El nuevo mandato de José Antonio Sánchez, que en el primero despidió a tres de cada cuatro trabajadores e introdujo una redacción paralela de periodistas afines a la formación conservadora, se inicia con el nombramiento como director de Informativos de José Antonio Álvarez Gundín, que ya ocupó idéntico puesto en TVE entre 2014 y 2018 a las órdenes de Sánchez como presidente del ente público. Gundín contó entonces con José Gilgado y Carmen Sastre como adjuntos; el primero fue nombrado responsable temporal de los Informativos de la televisión autonómica a finales de julio; la segunda, jubilada laboralmente en la actualidad, pertenece al Consejo de Administración de RTVE a propuesta del PP. En paralelo, Alfonso Nasarre, director de RNE entre 2013 y 2018, será el director de Onda Madrid, y Blanca Vives ocupará la dirección de Comunicación de la empresa.

En la nota oficial de estos altos cargos difundida por Telemadrid se significa que "Álvarez Gundín es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y realizó estudios de Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca. A los 17 años empezó a trabajar en el diario Pueblo y pasó por las redacciones de El Ideal Gallego de La Coruña, La Provincia de Las Palmas, Ya y Abc. En este último diario se incorporó como redactor y alcanzó el cargo de subdirector, tras dirigir las secciones de Sociedad, Tribunales, Delegaciones y Cultura. Durante esta etapa dirigió también el máster de Periodismo con la Universidad Complutense".

"En 2003 fue nombrado director de Relaciones Institucionales de RTVE. En 2005 se incorporó como subdirector de Opinión y Colaboraciones de La Razón, diario del que también ha sido columnista, como lo ha sido del diario digital Lainformación.com. Ha participado como analista en diferentes programas de televisión y radio, entre ellos Herrera en Cope, Los Desayunos de TVE, El Debate de La 1, La Noche 24 Horas, Círculo y Buenos Días de Telemadrid, Hora 25 de la Cadena Ser o El Cascabel de 13TV.En noviembre de 2014 vuelve a RTVE para dirigir los Servicios Informativos, cargo en el que permaneció hasta agosto de 2018 tras haber logrado que los Telediarios de TVE recuperasen el liderato como los más vistos por los españoles", culmina la nota.

Nada se dice de que durante su mandato en TVE fueron evidenciados centenares de casos de malas prácticas informativas, argumentadas por el Consejo de Informativos, órgano de control editorial que elevó sus denuncias ante el Congreso de los Diputados y la comisión correspondiente del Parlamento Europeo. Durante esa época se sucedieron las jornadas de "Viernes negro", en las que se clamaba contra la censura y manipulación ejercida por Sánchez y Gundín y que culminaron con la salida de ambos de RTVE. Precisamente, en ese agosto de 2018, el ya exdirector de Informativos de TVE declaraba a El Mundo, en referencia a Rosa María Mateo, que "nombrar a una administradora por decreto ley escandaliza", aunque sea un caso idéntico al protagonizado por Díaz Ayuso para designar a su nuevo y antiguo jefe.

Desde dentro de la empresa, como explicaron a infoLibre hace unas semanas, los trabajadores se mueven entre la resignación y la prudencia para no generar nuevos conflictos que puedan ser usados por la dirección y traducirse en una etapa de despidos. Para muchos, la esperanza es que la dirección no repita la actuación de Sánchez en su primer mandato y vuelva a dejar sin empleo a una parte sustantiva de la plantilla. Mientras, las primeras decisiones de sustituir programas en directo por películas añejas no parecen ofrecer los mejores augurios.