Ribera admite de que a "corto plazo" el precio de la luz seguirá "alto" salvo que Putin o Bruselas actúen

Publicada el 12/08/2021 a las 09:16 Actualizada el 12/08/2021 a las 10:34

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista no tiene un gran impacto sobre los consumidores domésticos. Ribera, en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha afirmado que el Gobierno "está haciendo y busca cómo seguir haciendo" para rebajar la factura de la luz, pero ha insistido en que hay factores que no dependen de él, como los precios del CO2 y del gas.

"Podemos intentar convencer a Putin para que bombee más gas al mercado europeo o a la Comisión Europea para que desarrolle una política intervencionista", ha ironizado Ribera, aunque no ve "realista que suceda". La vicepresidenta tercera también ha apuntado en esta línera que el Gobierno considera que "Europa puede intervenir en el mercado eléctrico". "El problema es que cuenta con una regulación desfasada", ha reconocido. No obstante, ha destacado que desde Bruselas no quieren cambiar este modelo porque considera que es "eficiente y simple" y sirve para "desplazar las decisiones de inversión en muchos países que van por detrás de nosotros en la transformación del sistema energético". "Nosotros creemos que esto no es razonable", ha defendido la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Preguntada por si tiene previsto adoptar medidas inmediatas para reducir el precio de la luz, la vicepresidenta ha incidido que ya se han tomado medidas para reducir el impacto fiscal de la factura y que en eso es en lo que sigue centrado el Gobierno en el corto plazo. "Los consumidores necesitan beneficiarse ya del menor coste asociado al abaratamiento producido por las energías renovables y no seguir pagando toda la energía al precio más alto, que es el del combustible fósil que además debe pagar por el CO2", ha asegurad.

Ribera también ha destacado que el Gobierno ha hecho una "apuesta muy importante" para dar cobertura a los consumidores "más vulnerables" pero también para facilitar la cobertura al consumidor medio. En este punto ha mencionado la "modificación de las reglas de mercado, de generación" y poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de "una concesional distinta" o una "empresa pública".

"El desafío es encontrar soluciones"

Al mismo tiempo, Ribera ha respondido a las intenciones de Unidas Podemos de movilizarse en la calle para protestar por el alza de los precios de la luz: "Movilizarse contra la subida de la luz es como movilizarse contra la subida del petróleo. Esto no se resuelve con una movilización en la calle", ha señalado la vicepresidenta. También ha admitido que movilizarse contra la subida del precio de la luz es "una señal de protesta", pero el "desafío es encontrar soluciones".

Estas declaraciones de Ribera llegan después de que el miércoles el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, adelantara esas movilizaciones y lanzase una aviso en velada alusión a su socio del PSOE: "Quien no quiera seguirnos, que se retrate". En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, subrayó que "el precio al que las eléctricas venden cada kilowatio/hora no tiene nada que ver con el coste de generación", ya que "fijan el precio especulativamente para forrarse a costa de las familias y pequeños negocios".

A su juicio, eso es un "saqueo" y "cuando un oligopolio secuestra un bien de primera necesidad y se pone a especular con él para enriquecerse al tiempo que empobrece a la mayoría del país, el Estado tiene la obligación de intervenir". En ese sentido, anuncia acciones por parte de Unidas Podemos: "Que a nadie le quepa la más mínima duda que, desde Unidas Podemos, daremos la batalla en todos los espacios (gobierno, parlamento, calle) para poner fin a este expolio. Quien quiera seguirnos que nos siga y quien no que se retrate ante la ciudadanía", ha escrito en otro apunte recogido por Europa Press.

El PP promete una ley para que se pague solo por la energía consumida

También el miércoles, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, prometió que cuando llegue al Gobierno hará una ley para que los consumidores paguen solo por la energía consumida y cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no aceptar esta propuesta en un momento en el que el precio de la luz ha alcanzado máximos históricos. El máximo dirigente conservador recordó que "hoy [por el miércoles] el precio de la luz es el triple que hace un año" marcando así un "máximo histórico en plena ola de calor".

Sin embargo, ha lamentado que Pedro Sánchez haya rechazado la propuesta del PP "para que el consumidor pague solo por el coste de la energía consumida". Por ello, ha anunciado que lo hará el PP cuando gobierne: "Lo haremos por ley cuando gobernemos. Están dejando a demasiada gente atrás", ha manifestado Casado en su cuenta de Twitter.