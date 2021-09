Raquel Sánchez descarta volver a aplicar peajes "como los que había hasta ahora"

Publicada el 01/09/2021 a las 08:51 Actualizada el 01/09/2021 a las 09:01

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha descartado "volver a aplicar peajes como los que había hasta ahora" tras el fin de concesiones en autopistas como la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33 en Catalunya desde la medianoche de este miércoles. En una entrevista de El Periódico este miércoles recogida por Europa Press, ha celebrado que la liberación de los peajes "tendrá un impacto directo muy importante para los catalanes, que verán cómo sus bolsillos experimentan un ahorro" que cifra en un total de 700 millones de euros.

Aun así, ha alertado de que "evidentemente hay que buscar un sistema para poder financiar el mantenimiento de las carreteras, en la línea de lo que se hace en 23 de los 27 Estados de la UE". A su juicio, deberá ser mediante una "tarificación justa y equilibrada, un sistema público y homogéneo para el conjunto de España, para que no se produzcan agravios como se han venido produciendo"; el Gobierno estudia los modelos en vigor en otros países para ver cuál puede aplicarse.

Preguntada sobre las peticiones de descentralización lanzadas por algunos presidentes autonómicos, ha contestado: "Creo que no hay que hablar de descentralización sí o no, sino analizar las particularidades de los territorios y las infraestructuras que tienen, y cómo podemos garantizar el derecho a la movilidad".

En plena escalada de los precios de la luz, ha subrayado que en el Ejecutivo son sensibles a esos incrementos, que defiende que "no dependen del Gobierno" sino del precio del gas y de variables sobre las que no pueden incidir de forma directa, ha sostenido. "Trabajamos con la Comisión Europea para que se establezca un sistema diferente para la fijación de precios. Lo que depende de nosotros lo hemos introducido: medidas de impacto más directo en la factura como la bajada del IVA o la supresión del impuesto por generación", ha mantenido. Y ha afirmado que este fenómeno se va a alargar durante unos meses: "Hay que ser sinceros y decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, lo que admitiría la Unión Europea y lo que no".

Sobre el aeropuerto de Barcelona

Sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha dicho que debe ir asociada a una concepción más integral de los sistemas de transporte y que se deberá "verificar" que el proyecto consigue compensar los impactos ambientales asociados. "Hay que tener indicadores de qué impacto estamos hablando en cuanto a emisiones, e introducir medidas compensatorias. Pero el sector de la aviación está avanzando en no depender tanto de los combustibles fósiles, y más de energías renovables", ha añadido.

Sobre cuándo habrá informes que detallen ese impacto, ha apuntado a "un escenario que iría quizás en torno a los dos años, para poder tener un documento que arroje luz" y ha garantizado que no se presentará una propuesta que no vaya a ser validada por la Unión Europea, en sus palabras.

Ha afirmado que la voluntad del Gobierno no es ampliar el aeropuerto para vuelos cortos, sino que sea un hub internacional y en red con las infraestructuras aeroportuarias españolas: "Por eso invertimos también en la ampliación de Barajas. Queremos que nuestros aeropuertos sean competitivos a nivel europeo".

"Es inequívoca la voluntad del Gobierno de retomar el camino de la política"

Sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar en la mesa de diálogo con la Generalitat, ha dicho que es "inequívoca la voluntad del Gobierno, y del presidente en primera persona, de retomar el camino de la política", y que en los próximos días ya se informará sobre la composición de la mesa.

También ha definido el relevo de liderazgos del hasta ahora primer secretario del PSC, Miquel Iceta, por el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, como un proceso natural, en sus palabras, "que permite reafirmar el liderazgo de Illa como primer secretario, si no hay sorpresas". "Y también supone un reconocimiento y un ejercicio de gratitud a quien hasta ahora es nuestro primer secretario: Iceta ha hecho un trabajo formidable en un contexto muy complejo", ha afirmado.