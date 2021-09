Publicada el 08/09/2021 a las 08:30 Actualizada el 08/09/2021 a las 10:21

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad política de este miércoles:





10.25. Sánchez: "Donde hubo recortes, hoy hay defensa de los público". Pedro Sánchez ha destacado que se han recuperado "los niveles previos del empleo y el próximo año vamos a recuperar los niveles del PIB de antes de la pandemia". "Todos estos datos es una comparación con la crisis financiera de 2008. Con un Gobierno conservador, la recuperación fue lenta, fue injusta y hubo corrupción. Se tardaron más de diez año en conseguir la recuperación, hoy estamos tardando menos de un año. Con un Gobierno progresista está siendo rápida, justa y limpia en la gestión de los recursos públicos ", ha admitido el presidente del Gobierno". "Donde hubo recortes, hoy hay defensa de los público. Donde hubo corrupción, hoy hay ejemplaridad", ha señalado Sánchez. "La pandemia no va a frenar nuestra agenda de avances sociales. Es más, se ha acelerado", ha reconocido.

10.15. Sánchez: "Los delitos de odio no representan a España". El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista: "Los delitos de odio no representan a España", ha asegurado el líder del Ejecutivo en el inicio de su intervención en el que ha trasladado su solidariedad con quienes sufren este tipo de agresiones. "España es el país más tolerante con diferencia, pero hay dinámicas preocupantes que debemos poner sobre la mesa", ha admitido Sánchez que ha recordado que "cuando el PSOE gobierna, es cuando se avanza en igualdad". "Pretendemos un modelo de sociedad donde cabemos todos", ha afirmado el presidente que ha dejado claro que "no habrá otra vez armarios" y que se va s "seguir avanzado en tolerancia".

10.10. Albares asegura que el Gobierno sigue buscando "vías" para sacar a los colaboradores de Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que el Gobierno mantiene su empeño en "no dejar a nadie atrás" en Afganistán y por eso sigue buscando vías para poder sacar a los colaboradores afganos que durante años trabajaron para España. Así lo ha hecho saber durante la inauguración del Foro 2021 de la Cooperación Española con motivo del Día del Cooperante, que se ha celebrado en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en presencia de trabajadores de este sector. Ante ellos, Albares ha recalcado que "no vamos a dejar a ninguno de nuestros colaboradores afganos, tampoco de la cooperación española, atrás". El aeropuerto de Kabul no es ya una vía segura, ahora que está controlado por los talibán, "pero encontraremos otras vías", ha recalcado, sin entrar en más detalles. "Es mi empeño personal y en ello trabajaré en las próximas semanas", ha prometido el ministro, insistiendo en la "responsabilidad y la obligación" hacia los afganos que ayudaron tanto a la AECID como a las tropas españolas o la Embajada.

09.30. Egea: "No queremos puertas giratorias en la Justicia, queremos prohibir que una persona que ha pasado por política sea vocal del CGPJ". El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado sobre el recibo de la luz en Espejo Público que "conceptos como los derechos de emisión deberían estar fuera de la factura". "Proponemos que se financie con fondos determinados los errores del pasado que estamos pagando ahora", ha explicado el número dos del PP que también ha apuntado que "si bajamos el coste energético, habrá más eléctricas en España". Con respecto a la renovación del CGPJ, Egea ha asegurado que "ahora tenemos una oportunidad para llegar a un acuerdo histórico": "No queremos puertas giratorias en la Justicia. Queremos prohibir que una persona que ha pasado por política sea vocal del CGPJ". El secretario general conservador ha insistido en que el órganos de los jueces "debe ser elegegido por los jueces" ya que "es estándar europeo".

09.05. Calviño, sobre el precio de la luz: "Nuestra previsión es que a final de año empezará a reducirse". La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado sobre el precio de la luz en Más de Uno de Onda Cero que la previsión del Gobierno "es que a final de año empezará a reducirse". "Las medidas que hemos tomado han reducido el alza de los precios", ha explicado. "No sería responsable dar detalles", ha reconocido. Con respecto al salario mínimo, la número dos del Ejecutivo ha reconocido que espera que "haya acuerdo" con sindicatos y los empresarios: "Tenemos que seguir en la misma línea responsable del último año y medio". "Tenemos muchos temas que negociar", ha reconocido Calviño que ha señalado a los ERTE o a la reforma laboral que se debatirá durante los próximos meses. Sobre la idea de la CEOE de un SMI por territorios, la vicepresidenta ha admitido que "no sería una decisión sana".

08.05. Marlaska asegura que el juez tiene ya el atestado por la agresión de Malasaña y rechaza hablar de "caza" contra el colectivo LGTBI. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes que el juez ya tiene el atestado por la agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña y ha rechazado hablar de una "caza" contra la comunidad LGTBI, aunque ha subrayado que se "ha identificado que son más violentos" los ataques contra este colectivo. Marlaska ha explicado que la investigación se encuentra "judicilizada" y se "están realizando todas las diligencias posibles para concretar la autoría" de los hechos. El ministro ha recordado que la Policía Nacional está revisando las cámaras de las inmediaciones del domicilio, las antenas de los teléfonos móviles y posibles testigos, pero ha señalado que todavía no le constan personas identificadas por la agresión. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el titular de Interior ha asegurado que "se ha identificado que son más violentos los ataques contra la comunidad LGTBI" y ha incidido que "el hecho, la circunstancia o condición personal que es más objeto de delitos de odios" son el racismo y xenofobia por razones ideológicas. Marlaska ha apuntado que en tercer lugar aparecen las agresiones por orientación sexual e identidad de género, siendo el colectivo trans "el más victimizado en estos hechos deleznables".

VÍDEO | Marlaska: "Hay una evidente conexión entre los discursos públicos políticos difusos y los discursos de odio"https://t.co/KbEWTK56QP pic.twitter.com/4ayG1kDDzi — Hora 25 (@hora25) September 7, 2021

08.00. Iceta tacha de "cómplices" a los que buscan exculpar a los que "no condenan" las agresiones homófobas. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha señalado este martes que el discurso social ante las agresiones homófobas ha de ser "contundente" y que no hay que "buscar ninguna excusa". Asimismo, ha tachado de "cómplices" a aquellos que "no condenan, los que buscan el matiz, los que buscan realmente exculpar a quienes provocan este tipo de situaciones". Así lo ha sostenido el dirigente socialista en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que el pasado domingo ocho encapuchados agredieran a un joven, amenazándole y provocándole varios cortes con navajas cuando entraba al edificio donde vive en el barrio de Malasaña. "Estamos en contra de los delitos de odio, estamos en contra de todos aquellos y aquellas que niegan la igualdad de las personas con independencia de su orientación sexual", ha asegurado el titular de Cultura, al tiempo que ha señalado que, aunque "pueden fallar", en general, "los protocolos contra los delitos de odio se están cumpliendo".

07.00. Sanidad y comunidades debaten este jueves la aprobación de la tercera dosis para algunas personas inmunodeprimidas. La Comisión de Salud Pública ha aprobado este martes administrar una dosis adicional de la vacuna a algunas personas en situación de grave inmunosupresión, en las que existe un riesgo elevado de que se produzca una respuesta inmune inadecuada a la pauta convencional de vacunación. Según ha informado el departamento que dirige Carolina Darias en un comunicado, la dosis adicional para completar la pauta de vacunación está indicada para las personas con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20. En el caso de las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20 -entre los que se incluyen el rituximaba o el veltuzumab, entre otros-, habrá de administrarse transcurridos seis meses desde la finalización de la terapia. Además, en todos estos casos se administrará vacuna de ARNm, preferentemente el mismo tipo de vacuna que la administrada con anterioridad. La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha seguido así las recomendaciones de la Ponencia de Vacunas y el Grupo de Trabajo Técnico de vacunación covid-19. Esta decisión pasará este miércoles por el Consejo Interterritorial.