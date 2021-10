Un mes de la erupción de Cumbre Vieja: más de 789 hectáreas arrasadas, el volcán más dañino de la historia en La Palma

El volcán de Cumbre Vieja, que este martes cumple un mes desde que entró en erupción y ha arrasado ya 789 hectáreas —según el sistema de medición de Copernicus—, es el volcán más dañino de la historia de la isla canaria de La Palma, que ha tenido ocho erupciones volcánicas, según ha recordado Europa Press.

Según detalla Involcan, esta erupción no solo es más perjudicial por su afección a viviendas, zonas de cultivo o infraestructuras, sino que solo en superficie es la mayor y aún no hay perspectivas de que la finalización de emisión de lava acabe pronto.

Así, el volcán de Tacande, que estuvo activo entre 1430 y 1447, afectó a 424 hectáreas; Tehuya, en 1585, 338 hectáreas; Tigalate, en 1646, 296 hectáreas; San Antonio, entre 1677 y 1678, 210 hectáreas; Charco, en 1712, 441 hectáreas y los más recientes, San Juan, en 1949, con 323 hectáreas y Teneguía en 1971, con 276 hectáreas.

Imponente aspecto de la erupción a las 20:50 hora canaria en la zona de Tacande / Breathtaking view of the eruption at 20:50 Canarian time in the vicinity of Tacande pic.twitter.com/DGPJcE046w

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que la isla de La Palma "se volverá a levantar" y "nadie tendrá que abandonar una isla que ama", y también ha querido dejar claro que todas las administraciones ayudarán a que esta emergencia se pueda superar.

En declaraciones a los medios antes de participar en el acto de apertura del curso de la Universidad de La Laguna, el presidente ha señalado que se trata del volcán "más violento" que ha sufrido La Palma en toda su historia; un fenómeno natural frente al que luchan "con todos los medios" disponibles. Pero solo el volcán, ha añadido, "va a decidir cuándo acabará todo".

"Venimos de volcanes y La Palma ha sobrevivido a lo largo de toda su historia a distintos movimientos sísmicos y también a erupciones", ha añadido, indicando que desde los siglos XIV y XV hay datados muchas erupciones en La Palma y tres sólo en los últimos ochenta años. Sin embargo, ha insistido en que la isla "se ha caído y se ha vuelto a levantar". "La Palma se volverá a levantar y los palmeros seguirán viviendo en su isla, una isla preciosa, la Isla Bonita, y volverá a tener presente y futuro una isla que en estos momentos tiene una tremenda pena y en la que todos vamos a ayudar para su reconstrucción", ha afirmado.

Por otro lado, el presidente ha celebrado que se haya vuelto otra vez a la normalidad en los centros educativos en los municipios afectados por la erupción. "Es una buena noticia porque la educación es un derecho". Además, ha recordado que en la Universidad de La Laguna hay matriculados mil estudiantes de La Palma que van a disponer de un plazo más amplio para la solicitud de becas, hasta el 31 de diciembre, y de la flexibilización de las exigencias para obtener esta dotación. De igual forma, la ULL destinará ayudas de hasta 3.000 euros a los alumnos palmeros que lo precisen.

A las 10:45 hora canaria las coladas de lava siguen imparables su curso avanzando sobre la LP-2 en lo que era el acceso al polígono industrial / At 10:45 Canarian time lava flows keep moving unstoppable ay the LP-2 over the remnants of the industrial park access pic.twitter.com/iyn0BqFh5l