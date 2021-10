TV3 retira un gag de carácter sexual sobre la reina Letizia y la princesa Leonor

TV3 ha retirado antes de emitirse un gag de carácter sexual sobre la reina Letizia y la princesa Leonor del espacio de humor Bricoheroes –en un capítulo emitido por Youtube y que el próximo año se prevé emitir también por TDT–, al considerar que era un contenido "no apropiado" para una televisión pública, ha dicho su director, Vicent Sanchis, en declaraciones a la cadena recogidas por Europa Press.

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha dicho en un tuit recogido por Europa Press: "Presentar un gag o un chiste como transgresor e irreverente recurriendo al machismo de toda la vida... en 2021".

En una serie de tuits recogidos por Europa Press, Peyu -uno de los presentadores del programa junto a Jair Domínguez- ha lamentado que lo emitido finalmente no es exactamente lo que crearon para el primer capítulo de la tercera temporada: "Tenemos que acatarlo pero no estamos de acuerdo".

Bricoheroes!

D’aquí a 1 hora s’estrenarà el primer capítol de la 3a i última temporada. @tv3cat ens n’ha fet retirar un fragment. El que veureu a les 22:00 no és exactament el que nosaltres vam crear. Hem d’acatar-ho però no hi estem d’acord.

❌FRAGMENT CENSURAT ❌ Fil pic.twitter.com/Zch1JqrfR1