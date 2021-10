Directo | Sánchez apuesta en el G20 por asentar las bases de un crecimiento más sostenible desde soluciones multilaterales

Publicada el 30/10/2021 a las 11:50 Actualizada el 30/10/2021 a las 13:07

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este sábado:

13.00. Más de 200 caminantes llegan a Glasgow antes de la COP26 para reclamar a los gobiernos ambición climática. Más de 200 caminantes que partieron en seis grupos distintos han confluido en su llegada a Glasgow (Escocia, Reino Unido), después de recorrer más de 1.000 kilómetros, para reclamar a los países que desde este domingo se reúnen en la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU para exigirles mayor ambición en la acción contra el cambio climático. Los participantes de la Marcha a Glasgow han caminado más de un mes en la Marcha a pie por el Clima, en un recorrido de casi 1.000 kilómetros 30 kilómetros diarios para trasladar a los dirigentes del mundo las reivindicaciones de la sociedad civil. A su llegada a la ciudad escocesa han sido recibidos por cientos de personas en una marcha por las calles de la localidad. Según informa la organización, la macha está inspirada en las grandes marchas por la justicia del pasado: la Marcha de Jarrow en el Reino Unido, la Marcha de la Sal en la India y la Marcha en Washington en los Estados Unidos. El grupo español Marcha Glasgow estaba formado por 30 caminantes; otros 60 de la columna oeste de XR Faith Bridge; entre 30 y 40 participantes más de Peregrinación por la Justicia Climática de Polonia, Suecia y Alemania; unos 40 miembros de Dunbar a Glasgow y unos 50 peregrinos de la Red de jóvenes cristianos por el clima.

12.15. Sánchez apuesta en el G20 por asentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo desde soluciones multilaterales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado como la prioridad de España en la Cumbre del G20, que está teniendo lugar en Roma, asentar las bases de un crecimiento más sostenible, justo e inclusivo y de forma multilateral. Así lo ha expresado en un mensaje en su red social Twitter este sábado, tras haber sido recibido a su llegada en la capital italiana por el primer ministro Mario Draghi, que le ha estrechado la mano y con quien ha podido intercambiar algunas palabras. "Empieza el #G20RomeSummit. La prioridad de España en esta Cumbre: asentar las bases de un crecimiento más sostenible, justo e inclusivo y hacerlo desde soluciones multilaterales. Solo juntos podremos afrontar con éxito los retos clave de nuestro tiempo", ha tuiteado Sánchez.

12.00. Arranca la cumbre del G20 sin Xi Jinping ni Putin y con la vista puesta en un acuerdo para reducir las emisiones. La cumbre del G20, a la que asisten los líderes de las 20 principales economías del mundo, además de los presidentes de la Unión Europea y del Consejo Europeo, ha arrancado este sábado con dos grandes ausencias: la del presidente chino, Xi Jinping y el presidente ruso, Vladimir Putin. Tampoco estarán presentes el de México, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Los líderes políticos han ido llegando con las delegaciones en coches oficiales a la Nuvola, el nuevo Centro de Congresos, diseñado por el arquitecto Fuksas, situado a 10 kilómetros del centro histórico, en el barrio del EUR, al sur de Roma. La canciller alemana, Angela Merkel, ha aterrizado esta mañana, acompañada de su número dos en el actual Gobierno, el socialdemócrata Olaf Scholz, y que probablemente se convertirá en su sucesor. Sin embargo, Merkel ha entrado sola en el edificio de la Nuvola en lo que será su última cumbre y, por tanto, despedida de la esfera política y del ámbito de la comunidad internacional tras 16 intensos años al frente del gobierno federal. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha llegado en torno a las 10.30, justo antes del primer ministro del reino Unido, Boris Johnson, quien ha agradecido a Draghi su labor de liderazgo en esta cumbre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado unos pocos minutos tarde a la foto de familia. Ha salido del coche oficial, llamado La Bestia, por su imponencia, a las 11:34, cuando la foto de familia estaba prevista en agenda a las 11:30.

11.30. El PNV advierte de que el acuerdo del IMV es "previo" para "empezar a hablar" sobre los PGE. El PNV ha advertido de que el acuerdo con el Gobierno central sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no es "un acuerdo para los presupuestos generales", sino "un acuerdo previo para hablar". Asimismo, EH Bildu ha asegurado que no presentar enmienda a la totalidad no supone dar "un cheque en blanco" al Ejecutivo de Sánchez, sino que se tendrá que "ganar el apoyo". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha defendido que el acuerdo alcanzado este pasado viernes por su partido con el Gobierno central para la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es "de máxima importancia" para la ciudadanía vasca y el desarrollo del autogobierno. "Esto supone un desbloqueo de un incumplimiento de un acuerdo previo y, por tanto, nos felicitamos y entendemos que es una buena noticia", ha insistido la representante jeltzale, que ha precisado que "no es un acuerdo para los presupuestos generales", sino "un acuerdo previo para hablar con ellos".

11.15. Casado insiste en prohibir por ley los beneficios penitenciarios a etarras y que sea delito los 'ongi etorri'. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a mostrar su rechazo a que los etarras tengan beneficios penitenciarios mientras no ayuden a la justicia a esclarecer los 300 asesinatos que siguen impunes al tiempo que ha pedido que se considere delito los 'ongi etorris' y que los crímenes de ETA no prescriban. En un mensaje escrito en la red social Twitter, Casado ha pedido "apoyo" a la proposición de ley de su formación que ya avisó que llevaría a cabo cuando gobierne el PP. "Pedimos apoyo a nuestra proposición de ley para: Que los etarras no tengan beneficios penitenciarios si no colaboran con la justicia para esclarecer sus 300 asesinatos aún impunes, que sea delito la convocatoria de homenajes a terroristas, que los crímenes de ETA no prescriban", ha tuiteado el líder conservador.

11.00. Pedro Sánchez, recibido por Mario Draghi a su llegada al G20 en Roma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al rededor de las 10.30 horas a la Nuvola, el nuevo Centro de Congresos, diseñado por el arquitecto Fuksas, situado a 10 kilómetros del centro histórico, en el barrio del EUR, al sur de Roma. A su llegada, Sánchez ha sido recibido por el primer ministro italiano, Mario Draghi, que le ha estrechado la mano y con quien ha podido intercambiar algunas palabras.

10.00. La Palma registra un terremoto de 5,1, la magnitud máxima hasta la fecha. La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche en la isla de La Palma un total de 42 sismos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, una docena de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLg). A las 07.24 horas se produjo un terremoto de 5,0 (mbLg), según la última actualización de los datos del IGN, que supone la magnitud máxima registrada desde que se inició la crisis volcánica. Localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo, con epicentro a 35 km de profundidad, fue sentido con intensidad IV-V en la escala EMS en todas las islas de la provincia. En concreto, fue sentido en Puntallana, San Andrés y Sauces, El Paso, Garafía, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Tijarafe, Breña Alta, Villa de Mazo, Barlovento, Tazacorte, Puntagorda, Fuencaliente, en La Palma; Valverde, Frontera y El Pinar, en El Hierro; Santiago del Teide, La Guancha, Icod de los Vinos, Guía de Isora, Los Realejos, Candelaria, Güímar, La Orotava, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Santa Úrsula y Los Silos, en Tenerife, y Valle Gran Rey, Hermigua, Vallehermoso y San Sebastián, en La Gomera.

09.00. La Policía italiana disuelve un bloqueo de manifestantes medioambientales antes del inicio del G20. La Policía italiana ha intervenido a primera hora de esta mañana para eliminar un bloqueo formado por aproximadamente medio centenar de manifestantes a favor del medioambiente cerca de la zona de seguridad de la cumbre del G20 que arranca este sábado en Roma. Se trata de medio centenar de manifestantes del llamado Campamento Climático que decidieron bloquear el tráfico de la avenida Cristoforo Colombo al sentarse en mitad de la calzada al grito de "Si no hay cambios, bloquearemos la ciudad". Los agentes de Policía han trasladado a los manifestantes a la acera de la via para despejar el paso de los vehículos y, de momento, no se tiene constancia de más incidentes, según informa el medio italiano Il Messaggero.