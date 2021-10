Directo | El PP evita pronunciarse sobre la condena a Bárcenas y al partido por pagar las obras de Génova con la caja B

Publicada el 29/10/2021 a las 09:30 Actualizada el 29/10/2021 a las 09:44

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este viernes, un día después de que la Audiencia Nacional haya condenado al PP y a su extesorero Luis Bárcenas por las obras de la sede de Génova pagadas con dinero negro:

09.39. Ortuzar dice que en este momento "todos los escenarios están abiertos" sobre los Presupuestos, incluido el de enmienda a totalidad. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que, en este momento, no hay acuerdo entre su formación y el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y "todos los escenarios están abiertos", incluido el de presentar enmienda a la totalidad. En declaraciones a los medios en Bilbao, donde ha participado en una jornada sobre La agenda política post Covid, el presidente del PNV ha explicado que, "en este minuto y resultado", no hay un acuerdo entre los jeltzales y el Gobierno central.

09.32. EH Bildu dice que la negociación de los Presupuestos con el Gobierno "va bien" pero que no significa que dé "un cheque en blanco". La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este viernes que las negociaciones que mantienen con el Gobierno en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 "van bien", pero ha advertido de que eso no significa que le dé "un cheque en blanco". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Aizpurua ha recordado que ya anunciaron que no iban a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del Ejecutivo y ha insistido en que, "en principio, las negociaciones van en una buena marcha", aunque ha indicado que "hasta cerrarlo todo es imposible saber hasta dónde vamos a llegar en ese acuerdo". "Las negociaciones van bien, existe ese feedback entre el Gobierno y nosotros, pero hasta verlo, no voy a decir que hayamos logrado nada. Tendrá que ganarse nuestros votos y aún quedan semanas de negociaciones. Por nuestra parte no hay ningún cheque en blanco, y hemos puesto encima de la mesa muchas cuestiones relacionadas con los derechos de las personas", ha explicado.

09.27. El PP evita pronunciarse sobre la condena a Bárcenas y al partido por pagar las obras de Génova con la caja B. El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha evitado pronunciarse este viernes sobre la condena al extesorero de la formación Luis Bárcenas y al propio partido por las obras de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid, aunque ha señalado que la operación de venta del edificio sigue su ritmo, "sin prisa, pero sin pausa". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Olano ha reiterado que el PP no da explicaciones sobre hechos ocurridos hace más de 10 años y que afectan a actividades de particulares que "lo único que han hecho es perjudicar al PP", tal como ha indicado. Así, ha señalado que la actual dirección nacional del partido no da explicaciones sobre hechos ocurridos, "hace 15 años en este caso" y que afectan a personas particulares, una postura que ha sostenido el PP en repetidas ocasiones.