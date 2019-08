Aroa Moreno se adentra en la intrahistoria de Europa con 'Purga'

Publicada el 04/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/08/2019 a las 17:11

“Ahora, Aliide le dedicó una calurosa bienvenida y lo invitó a tomar achicoria. Hablaron un poco de todo. Después él le contó que quizá le llevasen a juicio”. Esta cita pertenece a la novela Purga (Salamandra), de la escritora finlandesay es el libro que le hubiese gustado escribir a la novelista y periodista. En esta sección de la revista Verano libre preguntamos a escritores, a lo largo del mes de agosto, qué libro les hubiese gustado firmar.“Me parece una de las novelas. En Purga se cruzan las vidas de dos mujeres, una joven rusa, Zara, y una anciana de Estonia, Aliide, y nos hablan del terror soviético, del nazi y de las mafias que trafican con mujeres”, cuenta Moreno. Lo que había dentro de esas páginas era para ella un ejemplo claro de cómo “la violencia se repite a lo largo de la historia y arrasa con la identidad”.Escritora de cuna y periodista de vocación, Aroa Moreno, colaboradora de, se sintió atraída en sus comienzos por escritores comocon Pedro Páramo o el legendariocon su tragedia Bodas de sangre. No es fácil para Moreno, cuenta, quedarse con alguno, porque todos representan una parte de lo que es ella.En La hija del comunista , su última novela, con un gran ejercicio de documentación y gracias a un encuentro con el poeta, la escritora saco a la luz una historia sobre las. La joven Katia, la protagonista, vive dentro de una familia de emigrantes españoles republicanos de la Alemania del Este: sin conocer muy bien sus orígenes, intentará cruzar el muro de Berlín. Además, Moreno es autora de dos poemarios: Veinte años sin lápices nuevos y Jet lag.Además de con la novela Purga, Aroa se siente muy identificada con la obra El papel de la familia en la revolución mundial, de(Minúscula). Dos obras a las que la escritora le hubiese hecho especial ilusión crear a través de su lápiz y papel. “Me encanta algo así, que señale lo pequeño,”.Sobre cómo se inspira para escribir, la autora señala que le gustan las relaciones que se establecen de forma invisible entre pasado y presente para “hurgar en la raíz”. El relato convencional no va con la personalidad de Aroa Moreno, que cada vez que se embarca en la escritura prefiere que le cuenten “historias, árboles genealógicos, tensados, las identidades fracturadas, las vidas atravesadas por la historia”.Cuando piensa en el día que le comunicaron que había ganado el, solo puede sentir incredulidad. “La noticia me llegó un lunes a mediodía cuando iba en el coche con mi hijo, que estaba llorando a gritos. Sonó el teléfono y era RNE. Me pasaron uno a uno al jurado y apenas podía escucharles entre los llantos. Subí a casa y, a oscuras, ya con el niño dormido en los brazos sentada en la mecedora de su habitación, pensaba: qué es lo que acaban de decirme”.La escritora también se acuerda de su amiga y compañera de profesión,, que fue también la editora de esta novela en Caballo de Troya , y añade que el premio que recibió era “de las dos”. También menciona a la escritora, que tuvo unas bonitas palabras para la autora tras ganar el Ojo Crítico. “El premio me ayudo a llegar a más lectores y lugares, por ejemplo, a esta casa,. Es un premio inesperado y que solo me trae cosas muy buenas”, añade la escritora.De una novela que le gusta especialmente a otra que no tanto: Apegos feroces, de Vivian Gornick. “Me incordia no haber entrado en ella o no haber encontrado el momento”, cuenta, pese al éxito del título, que con su publicación en España ha cosechado galardones como el Mejor Libro de Ficción del año 2017 , otorgado por el gremio de libreros de Madrid.