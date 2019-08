Alberto Garzón recurre a la ciencia ficción y a la política para recomendar 'The Expanse'

Publicada el 02/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/08/2019 a las 21:53

(Logroño, 1985) es economista de formación, pero trabaja en política activa desde hace más de 10 años. Autor de distintas publicaciones, como Por qué soy comunista (Península, 2017), el actual diputado en el Congreso y coordinador federal de Izquierda Unida participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. Esta temporada, la serie de la que más ha disfrutado Alberto Garzón ha sido The Expanse , en la que, aparte de su predilección por la, también ve trazos de política.Esta producción de Syfy, que también distribuye Netflix y que se emite desde 2015 y cuenta por el momento con tres temporadas, imagina un futuro en el que la humanidad ocupa el sistema solar, lo coloniza, aunque el eje argumental gira en torno a unacontra la que los protagonistas deben reunir sus esfuerzos para que todo sólo quede en amenazas. The Expanse "está muy bien elaborada", cree Garzón, que satisface así su debilidad por los productos de ciencia ficción. La serie crea su mundo propio, se desliza sobre una épica espacial un poco oscura, lejana, que trabaja constantemente por alcanzar las llaves de oro de la ficción:. Además, la producción también quiere acercar algunos dilemas que bien podrían trasladarse aAsí lo cree también el coordinador de Izquierda Unida: “Según los expertos, está bien fundamentada, y sugiere algunos conflictos políticos muy interesantes acerca de”.En cambio, a la pregunta de cuál es su serie favorita de la historia, Garzón no duda: “ The Wire me parece la mejor y más elaborada”. Esta serie, que empieza a emitirse en 2002 y cuenta con cinco temporadas y 60 episodios, producida por HBO, se ambienta en Baltimore, Maryland, y tiene al, por el que la policía realiza constantes intervenciones telefónicas —son las que dan nombre a la serie—. Creada y dirigida por David Simon, la saga da forma y narrativa a. Para el líder de IU, la producción de HBO es una “capaz de reunir en una misma historia elementos que están unidos en la realidad pero que en el arte suelen ser tratados de forma independiente”. Así,se hermanan para construir una de las series del siglo. De hecho, no es de extrañar que The Wire, junto a otros mitos, ocupe siempre una posición privilegiada en los rankings de series.Por último, el diputado de Izquierda Unida, “”, ha dejado a medias 3% , cuya primera temporada disfrutó mucho pero que, a su parecer, en la tercera decae y pierde motivos por los que seguir viéndola. También de, en esta ocasión es una producción brasileña, distribuida por Netflix y con tres temporadas, que plantea un futuro distópico en el que sólo el 3% de la población tiene posibilidades de alcanzar un lugar paradisíaco, una especie de edén, en contraste al resto del mundo, que navega entreMuchos pueden ser los objetivos de la serie, pero aprovechando las bondades de la concreción, puede servir mejor a la consecución de su moraleja: un reducidísimo porcentaje de la población que se alimenta del privilegio en