Ana María Pérez del Campo, la aristócrata que escapó del maltrato y se convirtió en una histórica feminista

Publicada el 05/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/08/2019 a las 16:01

Acciones reivindicativas a favor del divorcio

"Terrorismo de género"

Ana María Pérez del Campo (Madrid, 1936) es parte de la historia del feminismo en España por suGracias a ella, entre otras compañeras del movimiento feminista, el Estado reconoció que las mujeres, por el simple hecho de serlo, sufrían violencia y, como consecuencia, comenzó a legislar a favor de laLa aportación de Ana María Pérez del Campo a favor de la igualdad entre mujeres y hombres es el motivo de su inclusión en La mitad de todo , la sección de la revista Verano libre dedicada a recordar a algunas de las mujeres que han marcado la historia española del siglo XX en la política, la cultura, la ciencia o el deporte."Provengo de una familia destacada y muy conservadora que me ha echado en cara que yo sea feminista, de izquierdas (...). Me han mortificado mucho por eso", relató Pérez del Campo en el libro La mujer que dijo basta , que escribió la periodista Charo Nogueira sobre la vida de la militante feminista. Y es que Ana María Pérez del Campo, con quien se casó en 1956 y de quien escapó, con dos hijos y uno en camino, en 1961. A partir de ese momento, pasó a formar parte activa del movimiento feminista, al que todavía hoy, con 83 años, sigue perteneciendo y defendiendo.En aquel momento no existía la Ley del Divorcio y, por tanto, no podía separarse de su maltratador. Sin embargo, su matrimonio por la Iglesia fue anulado después de haber peleado judicialmente durante nueve años. A pesar de haber conseguido separarse, Ana María Pérez del Campo quería que ninguna mujer tuviese que pasar por el maltrato que ella sufrió y, por eso, a finales de los años sesentaque acabaría siendo, en 1973, la. Todo ello en plena dictadura franquista.En 1974, Ana María Pérez del Campo se diplomó en Derecho Matrimonial y Práctica Procesal y a través de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas redactó, junto con sus compañeras, estatutos civiles y canónicos que remitieron al Ministerio del Interior y al Arzobispado de Madrid. Asimismo, en nombre de su asociación, propuso al Gobierno de la UCDy algunas de sus propuestas quedaron recogidas en el texto del proyecto que se presentó en las Cortes y que estas aprobaron en 1981.Para conseguir que se aprobase aquella ley, el movimiento feminista desarrolló diferentes actividades reivindicativas, comoquese saldaron con detenciones. La propia Pérez del Pozo pasó por los calabozos y sufrió registros domiciliarios.Sin embargo, su labor a favor de la igualdad no quedó ahí, ya que continúa participando en charlas sobre violencia machista y exigiendo a los distintos gobiernosEn este sentido, en 1991, Ana María Pérez del Campo fundó elEn 2017, en una entrevista en El Confidencial , afirmó lo siguiente: "No deseaba que durara 25 años. Deseaba que la ley contra la Violencia de Género de 2004 surtiera los efectos necesarios para que la violencia acabara. Pero esa ley, en la que las organizaciones de mujeres trabajamos a tope, sólo está desarrollada al 40%".La histórica feminista fue quien acuñó el término "terrorismo de género" para referirse a los asesinatos cometidos por hombres hacia las mujeres por el simple hecho de serlo y, sigue sin comprender cómo. "La sociedad española estaba muy concienciada sobre el terrorismo etarra pero nada concienciada con el terrorismo de género", aseguró en la citada entrevista.Ana Pérez del Campo no duda en definirse como una mujer "100% feminista" y por eso en una reciente entrevista en EFE , con motivo del Día Internacional de la Mujer, aseguró que el feminismo la había ayudado a comprender lo incomprensible: "Realmente yo no entendía lo que pasaba entre los hombres y las mujeres cuando en mis tiempos jóvenes tenía que observar la enorme discriminación que la dictadura franquista nos imponía. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora es escalofriante.Pérez del Campo continúa presidiendo la, y acudiendo a su despacho para ofrecer asesoría a las mujeres que se quieran divorciar o sean maltratadas por sus parejas.