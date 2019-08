'Years and years', "una suerte de ciencia ficción de proximidad" para Íñigo Errejón

Publicada el 16/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 15/08/2019 a las 17:34

(Madrid, 1983) es doctor en Ciencias Políticas, cofundador de Podemos y actualmente diputado en la Asamblea por la plataforma Más Madrid. Quien hasta febrero de 2017 fue el número dos de la formación morada participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. Esta temporada, ha disfrutado mucho de una serie que casi, sólo casi, le ha gustado tanto como, pero con sus peros:Esta producción conjunta de la BBC y HBO muestra la evolución en quince años de una familia británica sometida a los cambios económicos, sociales y políticos del momento, pero. Con sólo seis capítulos, su argumento apunta en muchas direcciones: el ascenso de la extrema derecha y los populismos, los riesgos de la tecnología o el cambio climático. Además, lo hace de la mano de actrices de la talla de Emma Thompson, que interpreta a Vivienne Rook, una política independiente que asciende poco a poco, con un discurso populista y demagógico, hasta el cargo de primera ministra. Years and years responde aEl líder de Más Madrid cree que la serie acierta “como una suerte de ciencia ficción de proximidad, que”. Hay quien insiste en compararla conpero,, estas dos producciones británicas tienen poco en común. Aunque para Errejón Years and years “apuntaba francamente bien”, la serie decae justo al final, porque, cree el político, se sirve de “una escapada facilona que apenas resuelve nada y lo encomienda todo a la tecnología”.Aun así, su serie favorita de la temporada no podía ser otra que Chernobyl . Esta miniserie de Sky y HBO de sólo cinco capítulos. “Siendo una serie sobre el famoso accidente nuclear es tambiénespecialmente en contextos autoritarios”, afirma el politólogo, que cree que Chernobyl es útil porque da cuenta de, sobre todo de su transversalidad en muchos de los asuntos que aborda la serie, como el. Para Errejón, la política en Chernobyl muestra, “tiene como ingredientes mezclados las miserias, los miedos y la aquiescencia, al mismo tiempo que la decisión, el sacrificio por una causa o la empatía”.Entre las decepciones televisivas del líder de Más Madrid se encuentra Treme . Esta producción de HBO, estrenada en 2010 y creada por David Simon —de su mano también nacen otras aplaudidas ficciones de la plataforma, como The Deuce, The wire o Show me a hero—, hace una crónica de cómo los vecinos de Treme, un barrio bohemio de Nueva Orleans,, en 2005. Lo poco que vio —la serie tiene cuatro temporadas y 36 capítulos—, Errejón, porque al cabo de “dos o tres” capítulos empezó a echar en falta una misión narrativa mayor: “, pero que casi en exclusiva se dedicaba a regodearse en esa belleza, El cuento de la criada , la ficción distópica en la que las mujeres se reducen a meros objetos, tampoco terminó de convencer al diputado regional. Para Errejón, esta producción de Hulu, emitida también por HBO,, haciéndose “facilona y previsibile”. “En el empeño de dibujar el mal absoluto, lleva a una caricatura a la que se le ven demasiado las costuras”, critica el cofundador de Podemos, que cree que, la nación ficticia sobre la que crece la serie,, sobre todo porque es difícil de imaginar “cómo una dominación así consigue una mínima estabilidad y gestión de la obediencia”. La serie, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, se encuentra ahora mismo en emisión de su tercera temporada, y aunque en televisión a veces es difícil, El cuento de la criada sigue dando que hablar.Por último, la serie favorita de la historia de Íñigo Errejón sólo podía ser otra ficción de HBO: Big little lies . “, arrolladora, con personajes con contradicciones, que evolucionan, que sufren tensiones que casi parece que se pueden tocar”, dice el político,. Para él, son muchas las bondades de esta ficción que, aunque nació como miniserie, dado su éxito renovó por una segunda temporada: “Es una serie cuidadísima, que despliega una fuerza que atrapa. Demuestra que las mejores historias se pueden desarrollar en los escenarios más sorprendentes o más cotidianos. Como en los mejores libros,”.Además, Big little lies llama la atención del público por, que da el salto de Hollywood a la pequeña pantalla: protagonizan la serie las oscarizadas, a quienes se suman las también muy conocidas Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz, sin contar con la más que celebrada incorporación deen su segunda temporada. Las interpretaciones, que Errejón considera “sensacionales”, son sin duda el