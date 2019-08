Magdalenas de Proust para Laura Freixas

Publicada el 15/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/08/2019 a las 21:35

(Barcelona, 1985) confiesa una “pretensión insensata” a, cuando le preguntamos qué título de otro autor le hubiera gustado escribir para esta sección de Verano Libre . Por todos es conocido el comienzo de la magdalena mojada en el té del protagonista, que enmarca Marcel Proust al comienzo deen su obra culmen. Es esa obra por la que la autora catalana siente especial admiración En busca del tiempo perdido, publicada entre 1913 y 1927 consta de siete partes, las tres últimas póstumas, siendo la primera la más reconocida y alabada, también por la autora de(diarios escritos entre 1995 y 1996, pero publicados por Errata Naturae en 2018). Nos cuenta que gracias a su madre comenzó por, incluido en el primer tomo, que es prácticamente un romance aparte, un estudio magistral sobre los celos. “En cuanto lo terminé, me lancé de cabeza a devorar las cinco mil páginas restantes” recuerda la escritora.De Proust admira “cómo logra escribir una, de una vida bastante banal, de unos personajes que en sí no tienen nada de extraordinario”. Es la introspección del autor y la manera de relatar pequeños detalles lo que hace que la obra de principios de siglo XX tenga vigencia en la actualidad, “Es un libro absolutamente deslumbrante e inagotable” dice Freixas.: nos cambia a nosotrxs, cambia a las personas que nos rodean, cambia el mundo, y sobre todo cambia nuestra propia percepción de todo ello”, esa fue la enseñanza que le dejó Proust. Aunque reconoce que le hubiera gustado que le hubiera influido, pero el escritor “está a años luz de todxs nosotrxs”. En contraposición con En busca del tiempo perdido, coloca otro clásico que admite no haberle agradado:, publicada en 1922, reconoce que es “interesante, original y admirable”, pero no para ella: “No me habla a mí”.Laura Freixas es una de las voces más relevantes del feminismo español, perspectiva que incluye en sus obras de una manera introspectiva, al estilo de Proust. Un claro ejemplo es su último libro: A mí no me iba a pasar (Ediciones B, 2019) una autobiografía sobre el matrimonio y la maternidad en la que reflexiona sobre los roles de género impuestos por la sociedad. “No solo es lo mejor que he escrito, de lejos, sino que es el libro de mi vida, en todos los sentidos del término”, afirma la autora.Mientras Marcel Proust escribió En busca del tiempo perdido encerrado en su habitación recubierta de corcho, Laura Feixas encuentra la inspiración en la. “Ese silencio, esa penumbra, esa presencia de otras personas concentradas cada una en su trabajo, esa manera de hacernos mutuamente compañía”, describe la autora.