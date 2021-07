'Antrobus', el libro de Lawrence Durrell con el que Miquel Iceta creyó “morir de risa”

Publicada el 30/07/2021 a las 06:00

Advierte Miquel Iceta, que acaba de cambiar el Ministerio de Política Territorial y Función Pública por el de Cultura y Deporte, que este libro no es fácil de encontrar. Los resultados de la página web de los libreros, todostuslibros.com, le da la razón: Antrobus, de Lawrence Durrell, es una lectura selecta. Si el dirigente socialista insiste en que el lector encargue este libro de relatos publicado en 1985 en su librería de confianza es porque el autor británico ofrece uno de los bienes más preciados del mundo: la carcajada. “La verdad es que si te lo quieres pasar bien y morir de risa, es el libro”, dice con entusiasmo.

El escritor que recomienda Iceta dentro de esta sección, en la que políticos, politólogos y periodistas señalan títulos a los que acercarse en verano, está para muchos ligado a lugares exóticos, aventuras y buen clima. Lawrence Durrell es conocido, sobre todo, por El cuarteto de Alejandría, novelas publicadas entre finales de los cincuenta y principios de los sesenta que hicieron viajar a toda una generación. Antrobus llegó más tarde, en la última fase de la vida de su autor, que falleció en 1990, pero conserva toda la mordacidad marca Durrell. El escritor imagina a un pobre diplomático británico incapaz de comprender la sociedad de distintos países imaginarios y que se encuentra continuamente involucrado en desventuras de distinto tipo. No es casualidad que el autor se mofara del cuerpo diplomático y de unos british chapados a la antigua: aunque su herencia era completamente británica, Durrell dejó atrás la isla en cuanto pudo y se pasó la vida viajando por el mundo. Algunos quizás le conozcan como el hermano de Gerard Durrell, naturalista y escritor, en la serie Los Durrell. Sí, ese escritor atormentado en ciernes.

Iceta sigue con un menú de clásicos contemporáneos. En cine, recuerda Reds, la película escrita, dirigida y protagonizada por Warren Beatty, con Diane Keaton como coprotagonista. “Me gusta mucho”, dice, “es una película histórica a partir del libro Diez días que estremecieron al mundo, de John Reed, un periodista norteamericano que vivió desde dentro la Revolución rusa”. El proyecto de Beatty tomó dimensiones verdaderamente colosales. La película en sí misma llega casi a las tres horas y media; para complementar la historia ambientada en 1917, se entrevistó con decenas de personas, a las que bautizó como “testigos”, que conocieron a Reed y la época que retrató; el rodaje se extendió de agosto de 1979 a febrero de 1980; el presupuesto superó los 30 millones de euros. Pero tampoco es desdeñable uno de los mayores retos del filme: construir una narrativa más bien favorable a los revolucionarios rusos para el Hollywood anticomunista, a partir de la obra de un estadounidense enterrado en el Kremlin.

Pero quizás la disciplina que más se asocie a la figura de Miquel Iceta, melómano confeso, sea la música. Aquí salimos de los ochenta: Tita Turner publicó “When the heartache is over”, como parte del disco Twenty four seven, en 1999. “Es una canción magnífica”, celebra Iceta, “pero en general su discografía sigue siendo muy potente”. El tema narra, con la fuerza marca Turner, la superación de un desengaño amoroso que se descubre, en realidad, como una relación abusiva. Desgraciadamente, la superestrella conocía bien lo que era el maltrato: en 1981 hizo público los abusos a los que había sido sometida por su expareja Ike Turner, una experiencia que le sigue persiguiendo hasta el día de hoy.

Una nota: Miquel Iceta envió estas recomendaciones a infoLibre siendo ministro de Política Territorial, y se publican llevando la cartera de Cultura. Así es el arte.