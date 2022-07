Estamos hasta el mismísimo

Una asociación llamada La otra mirada tuvo la idea de homenajear en su pueblo a mujeres relevantes. Contactaron con Noelia Muriana, pintora y escultora murciana, para que diseñara los dibujos de las mujeres que serían reconocidas.

Noelia se puso a trabajar entusiasmada e incansable. Dejó a un lado muchos trabajos porque creía en este proyecto. Le puso toda la ilusión y pasión que solo las almas artistas saben hacer. Investigó sus vidas, conoció mucho mejor a las mujeres que plasmaría en el muro de Archena, y se convirtieron en sus amigas. Las amigas nos protegemos y cuidamos. Las mujeres somos hoy quienes somos porque otras fueron quienes fueron. Somos, en parte, el resultado de sus decisiones, sus formas de afrontar la realidad. Lo que hagamos, nuestro ejemplo hoy, servirá igual para las que vengan detrás. Ese muro lo pintaron cientos de personas anónimas y fue inaugurado por Carmen Calvo el 5 de noviembre de 2021. Ese muro nació como un muro de esperanza, de justicia, pero hoy es de esos muros catalogados como “muros de la vergüenza”.

Su autora, Noelia Muriana, lo tiene muy claro: si el Ayuntamiento de Archena no quita la fila de contenedores de basura que han colocado estratégicamente para impedir que se vea a las mujeres homenajeadas, lo cubrirá de negro y todo acabará. Estas mujeres referentes, que con sus vidas han hecho posible que las nuestras sean hoy mejores, no pueden quedar atrapadas entre la basura y la indignidad. Están siendo víctimas de la más vil de las violencias de nuestro tiempo: la institucional. El llamamiento es que enviemos un escrito al Ayuntamiento de Archena para que los contenedores y el estacionamiento de los vehículos pasen, oficialmente, a la acera de enfrente donde no hay muro pintado ni molestan al vecindario.

¿A qué mujeres han tirado a la basura? ¿A qué mujeres no podemos permitir que le hagan esto por respeto, por justicia, por dignidad?

A Hipatia de Alejandría, una matemática, astrónoma y filósofa que dirigió la Escuela Neoplatónica de Alejandría. Personas de todos los lugares viajaban para asistir a sus clases en la plaza pública. Fue brutalmente asesinada el 8 de marzo del año 415 por una turba de cristianos, por negarse a traicionar sus conocimientos científicos para convertirse al cristianismo, y ello pese a que se mostró tolerante con todas las religiones. Su coetáneo Sócrates de Constantinopla describió su final. Regresando a casa la bajaron de su carro, la arrastraron hasta la iglesia Cesáreo donde la desnudaron y la asesinaron golpeándola y cortándola con tejas. Después de despedazarla se llevaron sus miembros destrozados a un lugar llamado Cinarón y los quemaron.

La siguiente mujer reconocida en el muro de Archena es Clara Campoamor Rodríguez, abogada, política y escritora comprometida con los derechos de las mujeres. En 1931 fue diputada en el Congreso. Campoamor defendió el voto para las mujeres y otras medidas como el divorcio. Acabó exiliada por la dictadura franquista hasta su muerte.

Cada mensaje institucional que evidencie que el lugar de las mujeres es la basura y el desprecio, tendrá una respuesta personal firme de la mujer que soy por las que fueron, y espero que también una justa respuesta social. Os necesitamos

Victoria Kent Siano es otra de las mujeres reconocidas. Fue también abogada y política y directora de prisiones. Fue la primera mujer en intervenir en un Tribunal de Guerra e ingresar en el Colegio de Abogados. Contribuyó a la redacción de la Constitución de 1931 defendiendo la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

María Segarra Salcedo fue poeta y docente en La Unión. Fue la primera mujer en obtener el título de perita química en España. Estableció su propio laboratorio de análisis de minerales en el que se patentó la Kounglutina, un cemento para hierro.

A Carmen Conde Abellán, ensayista, dramaturga, poeta y maestra nacida en Cartagena, se la reconoce en este muro por ser la primera mujer en ingresar en la Real Academia de la Lengua (RAE) en 1979. Formó parte de la Generación del 27, sin embargo no aparece en los libros de texto.

Frida Kahlo, pintora mejicana, desafió las normas de género y las limitaciones que la sociedad impone a las mujeres. Representó en sus cuadros experiencias ignoradas como el aborto, la menstruación, la lactancia, la infertilidad o el deseo sexual. Su lugar en este muro está más que justificado.

Concepción Arenal Ponte fue abogada y escritora. Se la reconoce como la madre del feminismo en España. En 1841 se vistió de hombre para poder asistir a las clases de Derecho cuando a las mujeres aún no se las permitía acceder a la Universidad. Fue una referente en Europa en políticas sociales. También tiene su reconocimiento en el muro de Archena.

Oliva de Sabuco, española de la época renacentista, filósofa y pionera en la medicina psicosomática. Fue reconocida en su época, pero sus ideas fueron adoptadas por otros como propias y siglos después se le llegó a negar su talento. Escribió “Nueva Filosofía de la Naturaleza del Hombre, no conocida ni alcanzada por los grandes filósofos antiguos, la cual mejora la Vida y la Salud Humana”.

Piedad de la Cierva Viudes, científica murciana, se doctoró en química y viajó a Dinamarca para estudiar la radiación artificial. Su plan de crear un instituto de física atómica en España se truncó con la Guerra Civil. ¿Qué no truncó esa Guerra? Llevó a cabo grandes avances en óptica.

Con ellas también, Gloria Fuertes García, la poeta que todo lo amó. Fundó el grupo “Versos con faldas” para dar visibilidad a las mujeres creadoras. Convirtió su moto en una biblioteca ambulante, llevando la literatura a las niñas y niños que no tenían acceso a los libros.

Nina Simone fue compositora, pianista y cantante de jazz, blues y soul. Su activismo en defensa de los derechos de las personas de color puso a las mujeres en el centro. Sus canciones se convirtieron en himnos del movimiento por los derechos civiles.

Rigoberta Menchú Tum fue premio Nobel de la Paz en 1992. De una pequeña comunidad maya de Guatemala, luchó por los derechos del pueblo indígena y de las mujeres organizando protestas pacíficas. Con solo 21 años asesinaron a su familia y tuvo que exiliarse. Es una referente para la paz en un mundo donde impera la violencia. Mujer valiente donde las haya.

Margarita Salas Falgueras fue pionera en el desarrollo de la biología molecular en España. Descubrió una proteina, la ADN polimerasa, que facilita el mecanismo de replicación del ADN. Su patente ha sido la más rentable de la Historia de la ciencia española.

Valentina Tereshkova es cosmonauta, ingeniera y política. Es la única mujer que ha volado al espacio en solitario. Orbitó la Tierra 48 veces. Mientras trabajaba en un fábrica textil y estudiaba por correspondencia, se presentó voluntaria al programa espacial soviético. Las mujeres podemos estar en todas partes, lo ha demostrado.

Y en este muro aparece también la mujer archenera. Es una imagen de homenaje y denuncia. Representa a las mujeres con delantal y pañuelo en la cabeza. Representa a nuestras madres y abuelas, y a las suyas, esas mujeres que cuidaban de la economía y de la familia y a las que nadie cuidaba.

Cada mensaje institucional que evidencie que el lugar de las mujeres es la basura y el desprecio tendrá una respuesta personal firme de la mujer que soy por las que fueron, y espero que también una justa respuesta social. Os necesitamos. Nos necesitamos. Como dice Gloria Alarcón García, ¡que viva la lucha de las mujeres!