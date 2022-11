Mira que no me gusta el fútbol, tampoco es que reniegue de él, ojo: simplemente no es un motivo de diversión para mí pero, visto lo visto, me voy a acabar enganchando a lo que haga la selección en este Mundial. Y mira que con este Mundial tenía todas las líneas rojas puestas, sólo quería que pusiésemos el acento en todo lo que hemos permitido para que estemos aquí, para que el balón ruede en medio del desierto.

