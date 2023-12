El fitness social

Algo que siempre cuestionamos cuando nos llega un estudio científico con uno de esos titulares redondos, que lo tiene todo (impacta, transforma la realidad que conocíamos y provoca cambios), siempre preguntamos cómo se ha hecho, con cuántas entrevistas, en qué ámbito y durante cuánto tiempo. Porque todo eso condiciona y desmonta ese titular tan redondo. No es lo mismo un estudio realizado durante un año con mil personas que uno en el que se ha estado trabajando años y que tiene una población mucho más amplia y variada.

Éste que les traigo hoy lo tiene todo. No se le puede poner un pero en ese sentido. Se ha estado investigando durante 85 años, ahí es nada. Una investigación hecha con unas 700 personas a las que han estado monitorizando a lo largo de toda su vida (de hecho es la primera vez que un estudio realiza un seguimiento así a tantas personas). Buscaban entender cómo la salud está directamente relacionada con el tipo de vida que llevamos, y no sólo desde el punto de vista nutricional o de actividad física. Cómo somos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo es nuestra vida afectiva, influye de manera directa en nuestra salud.

El estudio concluye que aquellas personas que tienen relaciones más “cálidas”, más sólidas, de familia y amigos, son más felices, tienen mejor salud y viven más y mejor que aquellos que se centraron sobre todo en obtener la fama, el éxito laboral.

El estrés perjudica nuestra salud y perjudica nuestra felicidad. No es algo que nos sorprenda, lo sabíamos. Ir todo el día con la lengua fuera, haciendo mil cosas a la vez y sin parar, bueno no puede ser. Eso está claro. Otra cosa es que puedas elegir, que puedas prescindir de esas tareas que día a día van sumando a tu cuenta. Porque con una no te llega.

La soledad genera estrés. Y el afán por tener más, por ser más, por buscar el éxito, también

Otra bien distinta es saber y poder elegir con quién nos relacionamos. Ahí sí que tenemos opciones y más responsabilidad. Construir ese ambiente cálido en nuestro espacio personal es seguramente el trabajo más complicado que tendremos en nuestra vida. Primero con nuestra pareja, después con nuestros hijos, siguiendo con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hermanos o con nuestros amigos, cómo les cuidamos, cómo protegemos esas relaciones personales es responsabilidad de cada uno. Y eso, según ese estudio, también condiciona la salud que tendremos en la vejez, enfermedades tipo diabetes o cardiovasculares, están relacionadas con lo que el estudio llama el “fitness social”.

Muchas veces miramos a nuestro alrededor y tenemos que levantar la cabeza para entender que todo el ruido externo que tenemos no puede intoxicar nuestra vida privada. Estamos a poco más de una semana de sentarnos a la mesa con nuestras familias, para celebrar, unos la Navidad en su sentido más religioso y otros, simplemente, para celebrar seguir juntos, un año más. Supongo que no en todas pero en muchas reuniones saldrán temas complicados de la actualidad, mociones de censura, pactos, amnistías, y estará en nuestra mano saber conversar sobre esos temas de tal forma que, por encima de todo, esté la convivencia lo más pacífica posible. En teoría, de eso va la Navidad, ¿no? Sean felices. Que en ello va su salud.