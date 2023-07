El sistema ha funcionado, como siempre

Termina la campaña. Lo que se tenía que decir o lo que se quería decir, ahí ha quedado. Lo que no, también. Los candidatos han tenido oportunidad de desplegar su programa, sus propuestas, qué iniciativas o qué asuntos van a ocupar su agenda si llegan a gobernar. Subrayo lo de que han tenido la oportunidad porque hacerlo, hacerlo, algunos han preferido obviarlo y han optado por hacer otro tipo de campaña.

En 2016, desde Brooklyn, me tocó entrar en directo para contar cómo estaba siendo la campaña electoral más polarizada de Estados Unidos. Recuerdo la frase que utilicé para intentar resumir lo que estaban siendo esos días previos a la cita con las urnas en una de las, en teoría, democracias más estables del mundo. Dije que, a muchos electores, se les estaba pidiendo que votaran con las tripas y no con la cabeza. Que la elección entre Trump y Clinton no era una cuestión de dos modelos de país desde un punto de vista económico o político, sino de tirar de las emociones, de lo más básico para movilizar el voto. Para muchos estadounidenses la presidencia de Obama había sido una decepción porque su vida, su economía, había empeorado. Para el estadounidense de estados industrializados como Detroit, por ejemplo, esos 8 años de mandato se habían traducido en pérdida de trabajo, de casa, de vida…

He tenido que escuchar a gente a la que se le presupone medianamente informada cuestionar nuestro sistema democrático y el voto por correo. Uno de los caballos de batalla que hemos tenido durante dos semanas y que, afortunadamente, ha quedado desmontado

La crisis había arrasado con el modelo americano de muchas familias de clase media. Y eso se iba a notar días después, cuando migrantes latinoamericanos defendían votar a Trump para evitar que otros como ellos llegaran al país de las oportunidades a buscar trabajo. Era una incoherencia en sí mismo lo que decían a cámara cuando les metíamos el micrófono y, aunque se lo hacías ver, les repreguntabas por ese muro que Trump prometía levantar en la frontera con México, ellos insistían en que sólo él podía devolverles la vida que habían perdido con Obama. Las mentiras que el Partido Republicano había ido soltando en campaña sobre la verdadera nacionalidad y origen del presidente habían calado y te las repetían como loritos cada vez que les metías el micrófono y enchufabas la cámara. Y había miles, recuerden lo de los emails de Clinton y demás…

Esta semana he tenido que escuchar comentarios de gente a la que se presupone medianamente informada cuestionar nuestro sistema democrático y la validez del voto por correo. Uno de los caballos de batalla que hemos tenido durante dos semanas y que, afortunadamente, ha quedado desmontado gracias al trabajo de Correos.

El politólogo Pablo Simón lo explicaba muy bien el otro día con cifras. En las elecciones del 28 de mayo, en las municipales y autonómicas, hubo 1.082.000 solicitudes de voto por correo. De éstos, se emitieron 984 mil votos, el resto no llevó su papeleta a Correos. Traducido a porcentajes, la participación en ese voto por correo ascendió al 91%. Eso en mayo. ¿Y ahora? Los datos que tenemos: 2.622.808 personas han pedido el voto por correo. De ellas, hasta la fecha, (las cifras que tengo a esta hora, jueves, 14H) unas 170 mil personas no han recogido su documentación para poder votar. Asumiendo que todos ellos no lo vayan a hacer, que es improbable, los consideraríamos, como dice Pablo Simón, abstencionistas. Si hacemos una proyección con estos datos, la participación final en el voto por correo en estas elecciones habría sido de un 94%, “aproximado, porque quizá haya quien reciba el voto y luego se abstenga”. Es decir, sería unos 3 puntos más alta que en mayo. Y eso, recordando, que “el volumen de solicitudes ha sido mayor”. El sistema, por tanto, ha funcionado. Exactamente igual a como ha funcionado en el resto de elecciones.