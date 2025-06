Sainete socialista

Aldama emboscó a Leire: a la telenovela nacional se le complica la trama. Fontaneras, conseguidores, Koldo, Jessica y uno de la UCO que pasaba por allí. "Anteriormente, en el pe so e…". Si quieren que me entere, que pongan rotulitos.

Hay quien anda muy alarmado: en el pe so e hay gente chunga. ¡Caramba! ¿Quién podría esperarlo de la buena gente que se inventó los GAL? Del último capítulo creo que puedo hacerles el esquema. La tal Leire, periodista y socialista, anduvo de charleta con el abogado de Exuperancia Rapú (lo juro) y alguien le dio a la grabadora. La doña, siempre para documentarse, andaba diciendo que actuaba en nombre del archipámpano de las Indias, vaya usted a saber si de veras o de farol. Que levante la mano quien no haya enmascarado una cagada con la excusita del experimento social. En fin, que los mismos que entrevistaron a Aldama cuando prometía dar la información supercomprometida que nunca dio tienen ahora las posaderas burbujeantes como pepsicola: hay que dejar que esta propia se explique, porque raro sería que se estuviese inventando algo.

La tal Leire lo tiene todo: investigatriz, chanchullera y aficionada a la autoficción. Con menos, te dan el Planeta. Para colmo, la habían colocado (gloria al partido, viva mi dueño) de directora de filatelia en Correos, puesto para el que, imagino, habrá que pasar una oposición cuanto menos pintoresca. Así las cosas, la convocaron en Ferraz para pedirle explicaciones y, aun teniendo un currículo como para que la hiciesen miembro vitalicio del politburó, los mandamases optaron por retirarle el carné. Luego dirán que falta ejemplaridad. El entremés hubiese tenido menos recorrido si a la comparecencia posterior no se hubiese presentado Aldama, famoso delincuente en quien la derecha ha depositado tantísimas esperanzas. Todo es una conspiración, dice el tipo. Lo voy a demostrar, añade. Si me lo permiten, esperaré sentado.

Para atajar las habladurías, el presidente del Gobierno ha prometido otra milmillonada para la construcción del parque público de vivienda, que se suma a los veintisiete potosíes que ya se han movilizado hacia las obras más sigilosas de la historia

Para terminar el bochorno, Eduardo Madina dijo en la Ser que esas cosas no pasaban en sus tiempos zapateriles y rubalcabescos. Ah, la famosa arcadia del pe so e inmaculado. Tiene su gracia viniendo de un señor que se afilió al partido en las postrimerías del felipismo, pero vale. La bravata debió pillar al ministro Puente en algún descanso de sus pesquisas contra los saboteadores del ferrocarril, así que pudo contestar de inmediato. "El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo", tuiteó el sutil vallisoletano. La comunicación política, ese arte de relojeros.

La medida será la punta de lanza en la junta de presidentes de comunidades, de la que saldrá algún acuerdo cuando las ranas críen pelo. El jaleo me ha recordado una anécdota en la que, me temo, interpreto el papel más soso: "—Oye, ¿tú has visto Lost? —No la terminé: dije basta cuando apareció un oso polar en una isla tropical". Por caridad, que nadie le cuente los tejemanejes socialistas a J.J. Abrams o resucita al humo negro.