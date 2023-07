Dos asuntos (trascendentes) que no aparecen en los 'trackings'

Me consta que sigues a diario los trackings electorales, especialmente los de tus medios preferidos (despídete a partir del lunes, ya sabes que se nos considera menores de edad política y nos prohíben publicarlos). A siete jornadas del 23J, periódicos, televisiones y analistas a los que lees y escuchas instalan la idea de que sólo queda por despejar la duda de cuántos escaños sacará la suma de PP y Vox por encima de la mayoría absoluta. No nos cuentan gran cosa acerca de dos datos trascendentes: 1.- ¿Qué está pasando con la transferencia de voto del PSOE al PP? Y 2.- ¿Está movilizándose el electorado de izquierdas? Quizás no hablan de ellos porque no les conviene. Me explico…

El barómetro del CIS conocido este viernes sitúa en un 7,2 el porcentaje de votantes socialistas que tienen pensado elegir el domingo la papeleta del PP (pincha aquí, pregunta 7R, página 33). Como puedes comprobar, eso significa que el PSOE ha recuperado unos 200.000 votantes de aquellos 700.000 que se habían “fugado” el 28M, y el dato está lejos de ese 9 o hasta 10% de transferencia que venían pronosticando los trackings. Lo cual apunta a que hay una parte del electorado irritado con Sánchez y con el Gobierno de coalición que está descubriendo el rostro verdadero de lo que significaría una victoria de ESTAS derechas, cuyos pactos ya vigentes contienen negacionismo del cambio climático, antieuropeísmo, burla de la memoria democrática y retrocesos profundos en igualdad y en justicia social.

En segundo lugar, ¿se está movilizando la izquierda? Hay signos que así lo señalan, a pesar de que la mayoría de las encuestadoras no hacen público el dato de participación sobre el que establecen sus pronósticos. La tendencia alcista del apoyo a Sumar o el ataque de nervios trumpista al que se entrega el PP sobre el voto por correo abonan lo que señalan analistas de la demoscopia de quienes tú sabes que me fío: habrá una alta participación pese a la fecha, al calor y al enorme ruido que alienta una desafección política siempre perjudicial para las opciones progresistas.

Queda aún partido, falta un debate a tres (por ausencia de Feijóo) que puede ser clave y, sobre todo, seguiremos conociendo el auténtico significado en términos de país que supondría la entrada en el Gobierno de una derecha antisistema.

Seguimos mañana.

