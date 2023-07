El cartero (de Feijóo) nunca llama dos veces

Otro día más tengo que aplazar mi intención de trasladarte algún apunte sobre las “cosas del comer” (aún hay margen). Pero es que tú y yo (y media España) hemos escuchado a Núñez Feijóo advertir sin demasiados rodeos de la posibilidad de que centenares de miles de votos por correo no lleguen a las urnas: “Les pido [a los carteros] que, con independencia de sus jefes, repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar”. Nuevo martillazo en el clavo de la legitimidad democrática. Por si acaso. No vaya a ser que las encuestas… Y perdona que una vez más me indigne (ya me conoces), porque convendría que Feijóo no ocultara un par de detalles no menores: 1.- El sindicalista de Correos que ha lanzado la hipótesis conspiranoica es “el único amigo comunista” del líder del PP (en sus propias palabras). Y 2.- Hay más voto por correo de izquierdas que de derechas, según el CIS. ¿Autosabotaje? Ufff!

Sin rodeos: ha habido en Correos bastante caos. Están saturados pese a los refuerzos. Y sin duda se podría (y debería) elegir a sus cargos máximos teniendo más en cuenta los méritos profesionales que la lealtad de partido. Como en tantas otras instituciones y empresas públicas (las pocas que quedan tras el tsunami de las privatizaciones). Dicho esto, ¿has visto quién es el sindicalista de cuyas teorías conspiranoicas se ha servido Feijóo para lanzar insinuaciones genuinamente trumpistas? (ver aquí). Regino Martín, todo un personaje que hace ya dos años que no es responsable de CCOO Postal (por mucho que insistan algunos medios o él mismo). Por cierto, se ha instalado que el voto presuntamente saboteado desde las más altas instancias de Correos y del Gobierno es mayoritariamente de derechas. La única referencia concreta y reciente sobre el asunto dice lo contrario: quienes tenían previsto votar por correo este 23J se integraban más bien en el bloque de izquierdas (pincha aquí).

Mi hija mayor pidió el voto por correo. Sí, le tocó hacer cola. Sí, resulta incómodo. Y sí, hasta este mismo jueves no le llegaron a casa las papeletas. Pero mientras escribo esto, ella se ha ido a la oficina postal para entregar su voto. Y fuentes de absoluta solvencia indican que en los últimos días se está resolviendo el atasco, y que no hay dudas sobre las garantías de que ni un solo voto dejará de llegar a las urnas. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Una cosa es la tentación de los partidos para politizar las administraciones y otra la eficacia y entrega de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos en sus obligaciones por el bien común. ¿Quiere decir Feijóo que el único funcionario fiable de Correos es su “amigo comunista”?

En fin… Se empieza pronosticando pucherazos y se termina jaleando un asalto al Capitolio.

Seguimos mañana.

