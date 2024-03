La escena es de película. Sobre el escenario de un teatro, un grupo de personas con gesto de emoción rodean a un hombre que toca la guitarra y canta con la voz casi quebrada Línea 1, de Los Planetas. Al terminar, dice: “Esta la cantábamos con Luna” y el auditorio estalla en un aplauso de esos que contienen un “ya sabemos”, la expresión de los seres humanos cuando comparten la alegría y el dolor del otro.

El hombre que canta es Isaki Lacuesta, codirector junto a Pol Rodríguez de Segundo Premio, la película inspirada en la vida del grupo musical granadino Los Planetas que se ha llevado la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga. Y antes de llegar a ese abrazo en forma de canción en el escenario del Teatro Cervantes, Lacuesta reflexionó en voz alta sobre la importancia de la música en nuestra vida:

“Los medios de comunicación están copados, en un noventa por ciento, por la clase política y nadie recuerda quién era el ministro de Hacienda o del Interior cuando se enamoró por primera vez. Y, en cambio, todo el mundo recuerda cuándo escuchó a Kiko Veneno, o sea… ¿Quién es importante en este país?”

Todos tenemos sentimientos y recuerdos cosidos a ciertas canciones, melodías que nos transportan a la felicidad, al dolor, a las ausencias, a los días que no vuelven… Somos pentagramas llenos de melodías, nuestra vida se escribe y también puede cantarse

Y tiene toda la razón, Isaki. Claro que las decisiones políticas marcan nuestra manera de vivir y de morir… Claro que influyen en el acceso a nuestras necesidades básicas, en nuestro bienestar, en nuestras aspiraciones, en nuestros cuidados, pero es totalmente desproporcionada la presencia de sus protagonistas en la escena mediática, si comparamos con el espacio que ocupan en ella otros elementos realmente vitales para los seres humanos como la música.

Tanto ruido de algunas ocurrencias, tanto desafine de prima donna viralizado hasta la saciedad, los vúmetros al rojo vivo del griterío al que se ha rendido el debate político. Tan previsible todo que cuando dejan de hablar ya ni les echo de menos, más bien como canta Veneno a diario “les echo de más”.

La música no solo es expresión artística y cultural, no solo la voz del relato social, la música es también, como dice la musicóloga Sakira Ventura, “soporte emocional”. Sí, todos tenemos sentimientos y recuerdos cosidos a ciertas canciones, melodías que nos transportan a la felicidad, al dolor, a las ausencias, a los días que no vuelven, a los que soñamos en futuro, los que queremos que algún día lleguen… Somos pentagramas llenos de melodías, nuestra vida se escribe y también puede cantarse.

Lacuesta, en el discurso de agradecimiento por el premio, no soltó una chapa, regaló una canción. Porque hay pocas cosas que puedan decir más en muy pocos minutos, porque es la que cantaban con Luna, su hija de diez años.