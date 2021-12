Les importamos un rábano, feliz Navidad

Las encuestas se parecen a las ferias: cada cual las cuenta según le va en ellas

Eso dice el hasta hace diez minutos vicepresidente de la Junta de Castilla y León de su jefe y socio del PP, Alfonso Fernández Mañueco: que la gente sobre la que gobierna, con el apoyo de C’s, su partido, “le importa un rábano.” O sea, entre uno y dos euros el manojo, según la variedad y el supermercado en el que los compre. La pregunta es: ¿y su mano derecha, o al menos su segundo en el escalafón, no se había dado cuenta hasta ahora? ¿O sí, pero mientras él y los suyos formasen parte del Ejecutivo regional daba igual? Claro, que te echen a la calle y lo hagan con un tuit en las redes seguro que sienta mal, pero peor le sientan a las personas que sufren sus políticas las decisiones que toman los suyos aquí y allá, muchas de ellas moduladas por el discurso de ultraderecha de sus socios de Vox. ¿O de eso tampoco se habían dado cuenta el ex y su mandamás Inés Arrimadas, que se queja amargamente de que en la calle de Génova hacen “juegos de poder”? ¿Lo dice ella, que dirige una organización que mete la cuchara en todas las sopas y da saltos mortales con tal de ocupar una silla? Su viaje de la socialdemocracia a la plaza de Colón, ¿qué era? Del rábano se comen las raíces, a Ciudadanos no hay quien se lo trague, porque a fuerza de querer ser la salsa de todos los menús, se ha quedado en nada: los datos que revela la última encuesta del CIS son demoledores en su caso, sus siglas se desploman como el cartel de un comercio destruido por un terremoto y a ella las y los ciudadanos sondeados le ponen de nota un 3’65. Teniendo en cuenta que el arco de puntuación va de uno a diez, saca un muy deficiente.

Claro que con esto de los muestreos pasa lo mismo que con la Justicia: se los creen y los respetan aquellos a quienes benefician, y los que salen perjudicados los desacreditan, normalmente con los argumentos infantiles al uso entre nuestros dirigentes: el profesor me tiene manía. Puede que sea eso o a lo mejor es que hasta el cinismo tiene un límite y al final también un precio: quiero decir que si alguien como Arrimadas, por no cambiar de ejemplo, critica al presidente del Gobierno por no imponer “test masivos, rastreos y un refuerzo de la atención primaria”, y resulta que ella sostiene en las comunidades en manos de la derecha a quienes despiden a miles de profesionales sanitarios y cierran ambulatorios, pues igual llega un momento que no cuela. Va a ser eso.

Las encuestas también se parecen a la feria: cada uno la cuenta según le va en ella. O según sus intereses. En la última, el PSOE continúa en cabeza, sin avanzar ni retroceder; el Partido Popular cae, quién sabe si porque sus líderes hacen más de lastre que otra cosa y porque el discurso histérico y furibundo de su candidato a La Moncloa ya resulta insufrible y, en el fondo, no es más que una muestra de debilidad y la exhibición de un complejo de perdedor basado en hechos reales, aparte de un continuo ejercicio de ignorancia con palmeros: la última de Pablo Casado ha sido llenarse la boca de decir que "nadie conoce" a Manuel Castells, que resulta que es el especialista en comunicación más citado del mundo, uno de los cinco académicos del ámbito de las Ciencias Sociales más conocidos y estudiados del planeta, miembro de cinco Academias de España, EEUU, Inglaterra, México y Europa en su conjunto y autor de unos libros. Pero él suelta la frase, toma un sorbo de agua para tragarla y listo. En este caso no el “listo” de “inteligente”, sino el de “acabado.”

Otra cosa, para ir terminando, que señala el CIS y sobre la que no se ha hecho demasiado hincapié: Unidas Podemos sube, Yolanda Díaz es la más valorada de todas las figuras políticas del momento. ¿Ven cómo no costaba tanto decirlo? Es que las palabras son muy hermosas y son un espejo: retratan a quienes las dicen y hasta a quienes las callan, también a las sociedades que se representan y definen a sí mismas en el lenguaje que utilizan. Entre las candidatas a palabra del año de este 2021 están “vacuna”, “megavatio” y “carbononeutralidad.” La primera simboliza la esperanza en el presente; la segunda, la usura de quienes usan la desgracia ajena para hacer negocio; la tercera, el sueño de una Tierra en la que se pueda respirar y en vez de ir a buscar agua a la Luna o hasta a Marte dejemos de envenenar nuestros ríos. Feliz Nochebuena y Navidad para todas y todos, piensen como piensen. Tened mucho cuidado. La vida es demasiado hermosa como para no perderla intentando ser felices y hacer felices a los demás.