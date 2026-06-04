Transparencia total
Transparencia total
Buscar

COMIC

Muere a los 56 años la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora de 'Persepolis'

  • La artista "murió de pena" según asegura el comunicado tras la muerte de su marido, Mattias Ripa, el pasado año
Marjane Satrapi durante la celebración del Día de la Muker en Saint Ouen, cerca de Paris, Francia, en 2023.
Marjane Satrapi durante la celebración del Día de la Muker en Saint Ouen, cerca de Paris, Francia, en 2023. EFE

La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.

Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persepolis', autobiografía gráfica que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.

En ampliación

Más sobre este tema
logo infoLibre
Financiado por la Unión Europea
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta empresa es beneficiaria de un préstamo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

stats