García-Castellón sitúa su dirección oficial como abogado en la sede de Plus Ultra en Madrid

El exmagistrado Manuel García-Castellón sitúa su dirección oficial como abogado en el mismo lugar en el que tiene su sede en Madrid la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate de 53 millones de euros se encuentra en estos momentos bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional. Así figura en su ficha del Colegio de Abogados, en el que se hace constar como "dirección profesional" el mismo edificio de oficinas ubicado al norte de la capital en el que la aerolínea tiene su domicilio social. Preguntado por infoLibre, el exmagistrado explica que es desde hace décadas "íntimo amigo" de Julio Martínez, presidente de la aerolínea. Y que, tras ofrecérselo él, puso su dirección para no hacer constar su "domicilio". No obstante, en contra de lo que figura en su ficha, asegura que no está ejerciendo como abogado.

Tras más de cuatro décadas en la judicatura, los últimos marcados por causas de gran impacto político y mediático –desde Kitchen hasta el caso Tsunami, que se convirtió en todo un obstáculo para la Ley de Amnistía–, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa de García-Castellón, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años. Una nueva vida que, sin embargo, no tardaría en reorientar. Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado.

En su ficha oficial del Colegio de Madrid, el exmagistrado hizo constar varios datos. Entre ellos, su "dirección profesional", en la que los letrados ponen las señas del despacho o del domicilio desde el que ejercen. En el caso de García-Castellón figura como tal un exclusivo complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. Unas oficinas que el pasado 11 de diciembre registraron de arriba a abajo agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la causa en la que ha sido imputado Zapatero.

El exmagistrado quería evitar que figurara su "domicilio"

“Dale lo de Jesús”: el comisario de Barajas y la red que se investiga en paralelo al ‘caso Plus Ultra’ Ver más

Durante aquella entrada, que se prolongó hasta las 21.58 horas, los investigadores se incautaron de buzones de correo electrónico, dispositivos de almacenamiento o documentación de todo tipo, incluyendo agendas, facturas o varios tomos nombrados como "Solicitud SEPI", según consta en la documentación incorporada al sumario. El magistrado instructor, José Luis Calama, investiga, entre otras cosas, un posible delito de tráfico de influencias relacionado con la concesión a la aerolínea de una ayuda de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un asunto que ya estuvo hace algunos años bajo la lupa de un juzgado de Madrid.

Esa misma mañana, a eso de las 7.20 horas y a escasos 2 kilómetros de aquel edificio, varios agentes accedieron a un chalé ubicado en una exclusiva urbanización ubicada al sur de La Moraleja. Era el domicilio de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y máximo accionista de la aerolínea tras adquirir la participación que tenían en la empresa los antiguos socios venezolanos. Allí, según consta en la diligencia de entrada y registro, se halló, entre otras cosas, una gran cantidad de dinero en efectivo. En concreto, varios fajos que sumaban 107.000 euros y 75.175 dólares. Cuando detuvieron a Sola, según ha adelantado Público, pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia. Según la compañía, lo hizo por la relación de amistad que une a ambos.

Este diario se ha puesto en contacto con el exmagistrado para saber por qué motivo figura su dirección oficial como letrado en el mismo edificio en el que tiene su sede la aerolínea y para preguntarle si está prestando servicios profesionales a Plus Ultra. "Soy íntimo amigo de Julio desde hace 30 años. Y como soy abogado no ejerciente pues puse como dirección la de él que se ofreció porque no quería poner mi domicilio. No hay más misterio", ha señalado García-Castellón. Preguntado por qué motivo figura en el censo como letrado ejerciente, asegura que se debe a un error. Este diario también se ha puesto en contacto con la aerolínea vía correo electrónico, sin que a cierre de esta edición se haya recibido respuesta.