"Boicot a esos festivales que van a financiar el genocidio palestino", las redes arden contra el fondo proisraelí KKR

Los principales festivales de música en España están bajo la lupa. Según ha adelantado El Salto, el fondo proisraelí KKR ha comprado la empresa Superstruct Entertainment responsable de la gestión de muchos de estos macroeventos. En la lista se encuentran algunas de las citas musicales más míticas del calendario español como el Viña Rock, el Sónar, el Resurrection Fest, el Arenal Sound, el FIB, los Monegros, el Interestelar, entre muchos otros.

Las redes se han hecho eco de la noticia denunciando la vinculación de esta empresa con el genocidio gazatí, pero no han sido los únicos, los artistas anunciados en muchos de sus carteles también han tomado la palabra y han emitido comunicados en los que rompen toda relación con este fondo y sus festivales negándose a participar en ellos. Los primeros en hacerlo han sido Sons of Aguirre, Dakidarría, Los de Marras, Kaos Urbano, Ill Pequeño y Ergo Pro, pero la lista no para de crecer, se han sumado Sínkope, High Paw, Porretas, No Konforme, La Prados, Manuka Honey, Juliana Huxtable, Animistic Beliefs, Non Servium o Jeisson Drenth. "Que vayan a tocar Taburete, Bertín Osborne y José Manuel Soto. Grandes todos estos grupo", aplaude a los artistas que no actuarán @Auroraiterum, "Pues ya sabemos dónde no vamos a ir. Es más, había que boicotearlos", escribe @paraquebloqueen. También, algunos usuarios de X como @Antifaxismoa denuncian que "Otros muchos siguen guardando silencio...", en relación a las bandas que no se han pronunciado sobre el asunto.

Recopilamos información, reacciones y la opinión de las redes en este tuitómetro.

Bien por las bandas. No es fácil renunciar a un trabajo. — Juan Die Badolato (@juan-die.bsky.social) 15 de mayo de 2025, 14:45

Que se corra la voz y boicot a KKR — 19nanako52.bsky.social (@19nanako52.bsky.social) 15 de mayo de 2025, 18:08

