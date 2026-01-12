Al menos 24 presos políticos han sido liberados esta madrugada en Venezuela, según una ONG

La ONG Foro Penal informó este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana.

La oposición de Nicaragua celebra la liberación de presos políticos, pero recuerda que hay muchos más Ver más

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.