Al menos 24 presos políticos han sido liberados esta madrugada en Venezuela, según una ONG

  • La ONG Foro Penal informó este lunes de la liberación de presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1
  • "Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", afirmó la ONG
Familiares de presos políticos esperan frente al centro penitenciario Rodeo I, en Caracas (Venezuela). Ronald Peña R/EFE

La ONG Foro Penal informó este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana.

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

