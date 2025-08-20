50.000 viajeros afectados y 101 trenes cancelados: Renfe reabre la línea Madrid-Galicia tras seis días suspendida

La circulación de la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia se ha retomado desde las 17 horas de este miércoles, tras seis días suspendida a causa de los incendios que han asolado el noroeste peninsular, ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, y confirmado a EFE fuentes de Renfe.

Renfe y Adif han explicado en un comunicado conjunto que el número total de afectados por la suspensión del servicio ha sido de 50.000 viajeros y el total de trenes suprimidos 101. La compañía ha señalado que, a raíz de esta situación, se dispondrán de trenes especiales para trasladar a las personas que no han podido viajar en los últimos días.

Renfe restablecerá el servicio después de que Adif haya ratificado este mismo miércoles que la evolución positiva de los incendios permite restablecer el tráfico ferroviario tras comprobar "el buen estado de la infraestructura".

Los numerosos incendios que han asolado parte de las provincias de Zamora y Ourense han impedido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia esta última semana, una situación que se ha extendido también a la autovía A-52 y a la nacional N-525, vías de entrada a las Rias Baixas y el sur de Galicia.

Tras varios cortes entre el martes y el jueves de la pasada semana, Adif y Renfe comunicaron la suspensión definitiva del servicio hasta que las autoridades pertinentes permitieran y garantizaran la seguridad del trayecto.

Puente ha explicado que este miércoles el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ha autorizado ya la circulación ferroviaria, pues existía "un solo foco pero muy lejos de la línea", mientras que el Cecopi de Galicia indicaba que había un solo foco en Vilariño y que "todos los equipos" estaban allí para extinguirlo.

Asimismo, el ministro también ha señalado que el resto de cortes de la circulación en las líneas convencionales y de ancho métrico de la provincia de León también cuentan con el beneplácito "para comenzar la circulación en cuanto terminen las revisiones de la infraestructura".

Seis días sin trenes

El pasado 12 de agosto, hace ocho días, un incendio con varios focos entre la ciudad de Ourense y Taboadela (Ourense) obligó a interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, y entre Santiago de Compostela y Ourense, aunque cinco horas después se pudo restablecer la operativa.

No obstante, el miércoles 13 la circulación se tuvo que suspender de nuevo por otro fuego, en este caso entre las localidades de A Vilavella y A Gudiña y a pesar de que la operativa se restableció de nuevo, un día después, el jueves, 14 de agosto, a las pocas horas la velocidad de las llamas y su cercanía a la línea obligaron a detener de nuevo la circulación.

Esto obligó a Renfe y Adif a asegurar que no retomarían la circulación "hasta nuevo aviso" y hasta que las autoridades competentes, esto es, los Cecopi de Zamora y de Ourense dieran garantías de que se podía retomar el servicio sin afectar la seguridad de los viajeros. Así, desde el pasado jueves, este incendio y otros que alcanzaron la provincia de Zamora han impedido que la alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid se haya retomado.

Ante esta situación, Renfe operaba trenes especiales solo para el trayecto entre Madrid y Zamora. Para este miércoles, Renfe había activado dos frecuencias con salida desde Madrid y otras dos desde la provincia zamorana.

Hasta el día 14, en el que se suspendió indefinidamente el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia, se pusieron autobuses y taxis para que los viajeros pudieran llegar a destino. Renfe puso en funcionamiento más de 65 autobuses para realizar el transporte por carretera en el tramo Zamora y Puebla de Sanabria-Ourense y hasta los destinos finales. El jueves 14, Renfe facilitó el desplazamiento a más de 5.000 viajeros, pese a esa suspensión.