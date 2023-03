El 53,3% de los españoles no ha recibido la última dosis de refuerzo contra la covid-19, según el CIS

El barómetro sanitario publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) registra que el 53,3% de las personas encuestadas mayores de 18 años no ha recibido la última dosis de recuerdo recomendada contra la covid-19, recoge Europa Press. De las personas que no han recibido la dosis, destacan los jóvenes. En concreto, el 72,5% que no cuenta con esta dosis tiene entre 25 y 34 años, mientras que el 67% tiene entre 18 y 24 años.

Respecto a los que sí han recibido la dosis de refuerzo, prepondera la población mayor. El 79,5% de las personas que la han recibido tiene más de 75 años, mientras que el 73,3% cuenta con una edad comprendida entre los 65 y 74 años.

Según el barómetro, los motivos por los que no han sido vacunados con la dosis de refuerzo se deben, en el 19,5% de los casos, a que no fueron avisados. Mientras que el 15,2% creía que ya no era necesario vacunarse de covid-19 y el 13,6% adujo haber pasado la enfermedad recientemente.

Un 9,1% no quiso vacunarse al considerar que con las dosis que ya tenía eran suficientes. Un 7,9% manifestó falta de información o desconocimiento sobre si tenía que ponerse la dosis de refuerzo.

Hasta el momento, en España se han inoculado 105.733.320 dosis de vacunas contra la covid-19. El 92,8% de los ciudadanos con más de 12 años han recibido al menos una de las vacunas, mientras que el 92,6% tienen la pauta completa.