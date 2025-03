"Le perseguirá siempre": víctimas de las residencias envían cartas a Ayuso para que les pida perdón

Representantes de la Asociación 7291 Verdad y Justicia han acudido este jueves a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol para hacer entrega a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de 29 cartas escritas por un grupo de familiares de víctimas en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Según desveló infoLibre, fueron 7291 los muertos entre los meses de marzo y abril de 2020 sin oportunidad de ser trasladados a los hospitales.

Los familiares acudieron a primera hora de la mañana a la Asamblea de Madrid para hacer coincidir la entrega de sus misivas con la celebración del Pleno semanal. Pero no pudieron, aunque sí fueron recibidos por diputados de la oposición del PSOE y de Más Madrid. Fueron remitidos desde allí a la sede del Ejecutivo regional, donde sí pudieron hacer entrega de los documentos.

Desde la organización reivindicaron que buscan que la presidenta regional pida perdón por los agravios, mentiras e insultos que "tanto ella como sus colaboradores han estado vertiendo". Además, quisieron dejar claro que "el derecho a callar" o a hablar de su dolor sólo les pertenece a ellos. Sólo esperan, añadieron, que "la presidenta tenga a bien leer alguna de las cartas en la sede parlamentaria", lo mismo que hizo, recuerdan, con la de "un familiar favorable a su gestión" —cuya identidad y misiva se negó a entregar. Instaron a la líder conservadora, además, a que "conteste en un plazo de 15 días", aunque aseguran "tener serias dudas", de que vaya a hacerlo.

La entrega ha tenido lugar el mismo día en que la ya ex directora de Salud de Castilla y León, Sonia Tamames, presentó su dimisión tras afirmar que "la pandemia por covid-19 no fue una pandemia de gran gravedad" porque afectó, sobre todo, a los más mayores.

Los protocolos aprobados, "sentencias de muerte"

La organización 7291 Verdad y Justicia ha enviado a infoLibre tres de esas cartas, en las que denuncian la gestión de Ayuso en la primera ola de la pandemia y la falta de información que sufrieron en las peores semanas de la pandemia. En la carta Pude ser la 7292, Carmen, hija de una de las víctimas, lamenta que "ningún compañero" de su madre, Elena García, pudo ser derivado al Hospital Severo Ochoa de Leganés, un hecho que enmarca dentro de la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre y que impidieron la derivación de los mayores a los centros sanitarios.

La directora de Salud de Castilla y León dimite tras minimizar el covid: "Sólo fue grave para los mayores" Ver más

En este sentido, Carmen recuerda en su misiva a la conservadora que "la estela de las 7291 víctimas la va a perseguir mientras viva" y que Ayuso "pasará a la historia como la presidenta que excluyó y discriminó a las personas dependientes que vivían en residencias. "Usted pudo darles unos cuidados como seres humanos medicalizando las residencias, trasladándoles a hospitales privados si los públicos estaban llenos, utilizando los hospitales de campaña y no cerrándolos, trasladarlos a los hoteles medicalizados. Pero no, los dejo morir asfixiados, deshidratados y desnutridos", lamentó.

En otra de las cartas, titulada Por un puñado de votos, María Jesús, cuyo padre murió en otra residencia, lamenta que las víctimas murieron "de una forma muy cruel e indigna". "Murieron solos, sin cariño, y lo que es más grave para un estado de bienestar, sin asistencia sanitaria".

En la tercera y última de las cartas a las que ha tenido acceso infoLibre, La muerte de la tía Chelo, su sobrina lamenta el total desconocimiento que padecieron los familiares de los residentes, calificando además los Protocolos de la Vergüenza como "sentencias de muerte". A su juicio, su tía no fue atendida, "porque alguien decidió que no tenía derecho a curarse", porque "no tenía seguro privado".