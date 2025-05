Aena comienza los controles de acceso a Barajas por la situación de las personas sin hogar

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha comenzado a las nueve de la noche de este miércoles los controles de acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales.

Según informa EFE, desde este momento podrán acceder a las terminales en estas franjas horarias aquellos pasajeros que porten el documento de transporte -billete o tarjeta de embarque-, sus acompañantes tanto de salida como de llegada y los trabajadores del aeropuerto.

Aena ha informado de que estos controles de acceso no suponen el cierre de las terminales, sino que las entradas y las salidas al interior de los edificios estarán limitadas a unas puertas concretas. El presidente de la empresa, Maurici Lucena, dijo este martes que, a la vista de la no resolución de este problema, hay un informe de la abogacía del Estado que avala los dispositivos que se van a desplegar en el aeródromo. "La razón por la cual se desplegarán estos controles de acceso es para que el problema no empeore y, entre tanto, esperemos que el Ayuntamiento de Madrid recupere su serenidad y trate de resolver el problema", afirmó Lucena.

A partir de este miércoles, una veintena de vigilantes de seguridad pedirán documentación para acceder entre las 21 y las 05 horas en puertas concretas de las Terminales 1, 2, 3 y 4. En el caso de la T4 la única puerta abierta este miércoles, desde las 21 horas, es la 8 y en el resto de accesos un cartel indica a los viajeros que deben dirigirse a esa puerta para acceder a la terminal.

Los vigilantes de seguridad harán desde la noche de este jueves un control previo de acceso y si una persona quiere pasar a las instalaciones aeroportuarias sin la documentación requerida los vigilantes comunicarán la incidencia al centro de control de Aena para que la Policía se haga cargo de la situación, han indicado desde UGT.

En la puerta 8, una de las primeras pasajeras que tuvo que mostrar la tarjeta de embarque a los vigilantes de seguridad se ha mostrado sorprendida y ha opinado que "no es una buena medida". "El Estado debería adoptar otro tipo de soluciones y proporcionarle a la gente en situación de indigencia hogares u otras opciones para evitar que vengan a dormir al aeropuerto. Me parece terrible y triste", ha señalado la viajera, que se dirigía a Argentina.

También ha tenido que identificarse Omaima, una trabajadora de Iberia, que ha dicho que le parecen "muy bien" estos controles de acceso porque ha sabido de compañeros que han sido "acosados" en los estacionamientos y es frecuente encontrar gente durmiendo en los baños.

Antes del comienzo de los controles, en la planta 1, había decenas de personas sin hogar con sus enseres y sacos de dormir y, más tarde, fueron llegando otras, con carritos y maletas, que les permitían pasar por pasajeros. En esta planta se encontraba Francisco, de 44 años, nacido en Parla, quien ha explicado que duerme en el aeropuerto desde hace dos meses porque "andar por la calle en Madrid es muy peligroso", no tiene trabajo y vive de una pensión, aunque el dinero no le alcanza para pagar una habitación.

La mitad de las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de Barajas están empadronadas en Madrid Ver más

Francisco ha indicado que este miércoles, como hace todos los días, ha salido del aeródromo durante el día y ha vuelto sobre las siete y media u ocho, pero "no por miedo a los controles" porque el aeropuerto es un espacio público, que está abierto las 24 horas y no lo pueden cerrar. A su juicio, la solución no pasa ni por los controles, ni "por echarnos fuera", porque "al final acabamos entrando como hemos demostrado hoy". "Como estamos, no hacemos daño a nadie. A los más problemáticos los han sacado a todos. Quedamos los más tranquilos", ha agregado.

El secretario general del sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire, Antonio Llarena, ha calificado de "cosmética" esta medida, debido a que las personas sin hogar seguirán entrando al recinto, a través de las puertas sin vigilancia, y el principal problema es la gente que reside y no sale del aeropuerto, así como la que va a llegar antes de la hora de "cierre".

El sindicato Asae ha reclamado un acuerdo de todas las administraciones para ofrecer albergue o una solución habitacional alternativa a estas personas sin hogar y el desalojo del aeropuerto, al considerar que "no es humano ni digno que la gente malviva así". Desde el pasado mes de marzo hasta ahora, Aena ha promovido controles los martes en el acceso al Metro en la Terminal 2 entre las 23:00 y las 05:00.