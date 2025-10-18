La Aesan alerta de la distribución en Cataluña de un queso francés con 'Escherichia coli'

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este sábado de la presencia de la bacteria Escherichia coli, productor de toxina Shiga (STEC), en un lote de queso Crotting de Chavignol DOP, de la marca Dubois Boulay, distribuido en Cataluña, según informa EFE.

En concreto, se trata del lote PONT0509, de queso Crottin de Chavignol AOP, de la marca Dubois Boulay, con fecha de caducidad 31/10/2025 que se vende en unidades refrigeradas de 60 gramos.

Así lo ha comunicado la Aesan a través de su portal web, previo aviso por parte de las autoridades sanitarias de Francia a la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

Desde la agencia han señalado que esta información ha sido manifestada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se retiren los productos afectados de la comercialización.

La Aesan recomienda que las personas que tengan productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

Y recomienda acudir a un centro de salud en el caso de haberlos consumido y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por 'E. coli' productora de shigatoxinas (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta).