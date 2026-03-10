Las agresiones a médicos marcan un nuevo récord en 2025 y ascienden a 879, el 19% físicas

Las agresiones a médicos han registrado en 2025 un nuevo máximo histórico en España, 879, y las físicas ya suponen el 19%, aunque siguen siendo mayoría las amenazas y coacciones ejercidas por pacientes con cita programada en su consulta habitual, sobre todo de doctoras, de Atención Primaria.

Es la cifra de agresiones más alta comunicada a los 52 colegios provinciales, con 324.887 médicos colegiados, desde que comenzó hace dieciséis años la serie histórica del Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC).

Así lo han remarcado el presidente de la OMC, Tomas Cobo, y el secretario general, José María Rodríguez Vicente, en la rueda de prensa en la que se han presentado estos datos con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora cada 12 de marzo.

Los datos confirman una tendencia ascendente sostenida durante esta serie histórica, en la que se han contabilizado 8.987 agresiones a médicos en todo el país.

Una década y media de violencia que tuvo un pico importante tras la pandemia, en 2022. "Pasamos del aplauso a la agresión", ha lamentado Rodríguez, que ha pedido un plan nacional para frenar la violencia cronificada contra los sanitarios desde la pandemia.

El foco de las agresiones, las consultas de Primaria

La Atención Primaria ha seguido concentrado en 2025 el mayor número de agresiones, el 58,6% y también la consulta habitual, ocho de cada diez, con lo que "la violencia se genera en el núcleo de la práctica clínica diaria".

"No es un problema de control de accesos, sino de relación asistencial", según ha remarcado Rodríguez, quien ha focalizado el origen histórico de la agresión en el paciente programado: en el 48% de los casos es el que causa la agresión. El no programado en el 31,3%; el acompañante sólo en el 19,4% y el paciente desplazado en el 1,2%.

La agresiones se producen en pleno horario laboral en el 96,1% de los casos, con lo que son excepcionales los episodios fuera.

Otro punto crítico sobre el que se ha alertado es el del sector privado, en el que se ha registrado un "salto sin precedentes" de incidentes, del 12% histórico al 17% en 2025.

Las víctimas tienen nombre de mujer y de los más jóvenes

La violencia, además, afecta especialmente a las médicas, en un 64% frente a un 36% de hombres, en un sector cada vez más feminizado. Es una brecha estructural que discrimina a las profesionales desde hace más de una década.

También el riesgo de sufrir agresiones está directamente vinculado a la edad porque son más acusadas entre profesionales jóvenes y de mediana edad y descienden drásticamente a partir de los 56 años, y es residual a partir de los 66.

Infradenuncia de las agresiones: por qué se silencian

Pese al aumento de casos comunicados, sólo el 48,8% de las agresiones llegan a denunciarse formalmente ante las fuerzas de seguridad o en los tribunales.

Pero ¿por qué este nivel de infradenuncia?: según Rodríguez, porque los profesionales han normalizado las agresiones como actos que forman parte del día a día del ejercicio de su trabajo y porque tras la agresión aparecen sentimientos de indefensión, impotencia, humillación y rabia.

Además, por considerar que las denuncias no son ágiles, y son una pérdida de tiempo, ya que no hay sanciones ejemplarizantes o son mínimas, por no sentirse protegido institucionalmente, pero también por temor a represalias futuras por parte del agresor o agresora y sus familiares.

El 13,5% de esas agresiones, además, acaban en baja laboral, con lo que también se quiebra la continuidad asistencial.

Una de las médicas agredidas es Elena Sánchez, que trabaja en Puertollano, en Ciudad Real, una médico de urgencia que asistió a una persona con síntomas de un síndrome de abstinencia, a la que le pautó la medicación correspondiente, con la que parecía haberse quedado tranquilo, pero que terminó abalanzándose sobre ella y propinándole patadas por todo el cuerpo y la cabeza.

"Las secuelas son las secuelas invisibles, porque las físicas se curan. Lo psicológico es lo mas difícil", ha comentado la doctora, que está siendo asistido por el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, que gestiona la OMC.