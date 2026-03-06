La alcaldesa de Santander admite que falló la respuesta de la Policía Local en la pasarela

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido que "no funcionó" la cadena de respuesta de la Policía Local que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se hundiera, lo que provocó la muerte de seis jóvenes, según recoge EFE.

"La cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía, ha fallado y lo debo decir con total transparencia", ha dicho la alcaldesa, que ha comparecido en una rueda de prensa tras recibir el informe de este cuerpo policial sobre ese aviso del 112, al que llamó un vecino que alertó de que la pasarela estaba rota un día antes del suceso.

Igual ha explicado que, tras esa llamada, la agente que la recibió no abrió ninguna incidencia y que lo que ha manifestado es que en ese momento no había ningún equipo disponible, aunque no consta que se pusiera en contacto con ninguno para comprobarlo, por lo que ese requerimiento "murió ahí".

La alcaldesa del PP ha destacado además que el ayuntamiento no es responsable del mantenimiento de esa pasarela ni la de la zona, porque corresponde a Costas. Ha manifestado además que trabajará para que se depuren responsabilidades y no cree haber fallado ni en honestidad ni en transparencia. También ha añadido que no va a ser culpable "de las responsabilidades individuales que tiene cada uno".