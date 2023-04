Alicia Gutiérrez: "Ayuso tapa con la preciosa alfombra de la libertad todo lo que no funciona"

Alicia Gutiérrez, periodista de infoLibre, publica Porque me da la gana. Ayuso, la nueva lideresa (Akal). Pese a ser subestimada en un principio y bajo la creencia de que las ayusadas (frases que denotan una inteligencia política muy superior a la que sus detractores desearían) acabarían por desgastarla políticamente, la presidenta madrileña ha mostrado una inagotable capacidad para esquivar asuntos de relevancia que, como los protocolos que impidieron derivar a hospitales a miles de mayores de residencias en los momentos más duros de la pandemia, habrían ahogado a otros dirigentes políticos. Lo anterior se conjuga, además, con una habilidad se diría que innata para lograr el efecto bumerán de todas las críticas de las que ha sido objeto la presidenta de la Comunidad de Madrid.

‘Porque me da la gana’. ¿Por qué ese título?

Aparte de ser una frase literal de Isabel Díaz Ayuso, creo que resume perfectamente su estrategia política como defensora de la libertad. Una estrategia que consigue transmitir una imagen de alguien comprometido y muy audaz con las libertades y eclipsa las políticas que hace.

Las 'ayusadas' son mensajes cortos, incisivos, que se incrustan en la población y que le sirven para orientar la agenda hacia hacia donde ella quiere

En el libro hablas de las ayusadas. ¿Qué son las ayusadas y por qué le funcionan?

Son mensajes cortos, incisivos, que se incrustan en la población y que le sirven para orientar la agenda hacia hacia donde ella quiere. Las ayusadas han permitido a una parte de la izquierda devaluar, despreciar y satirizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en lo que yo creo que es un alarde de ceguera. Quien se ríe de Ayuso o cree y difunde que Ayuso es tonta no se da cuenta de que eso es un bumerán, que va en contra de quien lo dice.

¿Crees que Ayuso triunfa porque no se comporta como una política, digamos, tradicional?

No, yo creo que ella lo que hace es conjugar el casticismo madrileño, chulaperismo, con una política neoliberal extrema en muchos casos. Pienso que lo hace deliberadamente para aparentar que cuando ella repite lo de que en Madrid no hay clases y todo se arregla en los bares, esa es la imagen que quiere que predomine. Pero en realidad lo que está haciendo, e insisto en el mensaje de antes, es tratar de ocultar lo que pasa realmente.

Hace dos días leí una entrevista donde ella salía muy audaz, muy contenta y muy espontánea, defendiendo lo que va a hacer si gana. Pero claro, en la entrevista no leí ni una pregunta sobre la situación de la sanidad madrileña, ni una pregunta sobre lo ocurrido en las residencias, ni una pregunta sobre cómo es posible defender el españolismo, dicho en cursiva, cuando en la práctica está defendiendo lo mismo que los independentistas. Entonces, esa combinación de espontaneidad y de alta política le ha beneficiado. Es una persona inteligente que ha sabido esperar, ha sido una disciplinada alumna de Esperanza Aguirre, hasta que llegó el momento de no serlo, de volar por sí misma. Y aquí estamos.

¿Los medios, por lo general, la tratan con demasiada amabilidad?

Yo creo que la política mediática de la Comunidad de Madrid es una aguda muestra de cómo, tanto Ayuso como sus asesores, conocen el papel de los medios de comunicación. Tienen una conexión muy estrecha con muchos medios.

El Partido Popular de Madrid tiene grandes alianzas, no solo en el sector mediático, sino en el sector empresarial

Y por eso se le aprieta menos, ¿crees tú?

Mira, hay una película de Joel Schumacher que se llama Tiempo de matar, donde se juzga al padre de una niña negra violada en el sur profundo de Estados Unidos. El padre está siendo juzgado por homicidio y su abogado hace un relato de todo lo que ha sucedido. El jurado es blanco, supremacista, y el abogado se dirige hacia ellos y les dice: ‘Cierren los ojos e imaginen, con todo lo que han oído, que la niña es blanca’. Pues en este caso es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de una comunidad, de una administración, que contrata a una empresa que le reporta una altísima comisión, de más de 200.000 euros, a su hermano. Siguiendo con el ejemplo de la película, diría: ‘Imaginen que eso le ocurre a alguien de otro partido, que no sea el Partido Popular, ¿qué ocurriría?’ Cierren los ojos e imaginen que es Pedro Sánchez, Irene Montero, o Mónica García.

¿Por qué crees que a Ayuso no se le penaliza la falta de explicaciones?

El Partido Popular de Madrid tiene grandes alianzas, no solo en el sector mediático, sino en el sector empresarial. Por ejemplo, no es casual que la cabeza visible de Merlin Properties, la mayor Sociedad de Inversión Inmobiliaria de España, salga el 30 de marzo dando un mensaje proclive a lo que va a hacer Ferrovial. Este señor tuvo un papel muy importante en la venta de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, de 1.800 pisos sociales a un fondo buitre, Blackstone, que provocó un terremoto. La pregunta es: ¿dice eso porque lo piensa solamente o porque también tiene una alianza con el PP? ¿A quién beneficia la política tributaria del Gobierno de Madrid? A las élites, a la Upper Class. Estos son aliados clarísimos.

Isabel Díaz Ayuso es perfectamente capaz de aparentar la modernidad, incluso un espíritu progresista

De hecho, el discurso de Ayuso no es nuevo en el PP madrileño, pero es cierto que también hay una clase, que no sé si llamar clase media aspiracional, que también se siente interpelada por ese discurso.

La clase media aspiracional y la clase media media, e incluso parte de la clase media baja.

¿Por qué crees que ocurre?

Lo que hace Ayuso es tapar con una alfombra, la preciosa alfombra de la libertad, todo lo que no funciona. Ha tenido un gran éxito apropiándose, para su figura, de la herencia de lo que siempre ha sido Madrid, siempre, incluso bajo la dictadura fascista. Es decir, Madrid siempre ha sido percibida como una ciudad abierta, donde existe, y esto es una broma mía, la doble nacionalidad, porque todo el mundo es de Madrid Albacete, o de Madrid Bilbao, o de Madrid Valencia. Entonces, esa doble nacionalidad, ese carácter de multiplicidad que siempre ha habido en Madrid, hace que la ciudad sea más cosmopolita, que sea un paradigma del cosmopolitismo. Ayuso ha conseguido presentar ese cosmopolitismo, esa apertura, como algo que ella está aportando a la ciudad, está aportando a la comunidad.

Pero esa idea de apertura contrasta con el conservadurismo social del PP en según qué temas. Y eso parece que tampoco le penaliza.

Es que esa dualidad de discurso es uno de sus éxitos es el fluctuar, la política del pendulazo. Isabel Díaz Ayuso es una maestra de la política del pendulazo. Si hay un momento en que debe captar el voto de Vox, de la extrema derecha, pues adopta alguna medida para que el electorado natural de Vox pueda percibirlo. Uno de los grandes aciertos del PP es que, a diferencia del PSOE, es un partido centrípeto, mientras que el Partido Socialista ha sido en demasiada ocasiones centrífugo. Entonces, Isabel Díaz Ayuso es perfectamente capaz de aparentar una modernidad, incluso un espíritu progresista.

¿Crees que también va entroncado con el discurso de que la izquierda te sermonea sobre según qué temas y nosotros te ofrecemos libertad?

Sí, lo cual es curioso porque la misma dirigente política que recibió en donación de sus padres una casa en el segundo distrito más caro de Madrid, es la que se permite hablar del casoplón de Galapagar. Esa donación de Avalmadrid, en el sistema legal tiene un nombre, que es que cuando tú crees que puedes correr riesgo de que embarguen un bien tuyo, lo que haces es dárselo a otra persona para que ese bien no te lo puedan embargar.

¿Qué ha pasado desde que en 2019 Pablo Casado nombrara a Ayuso casi por descarte a que en 2022 fuera defenestrado del Partido Popular por la propia Ayuso?

Casado dio por hecho que Ayuso iba a seguir siendo su discípula y su subordinada leal y ahí se equivocó

Yo aquí destacaría que Pablo Casado tenía una gran relación con ella, eran amigos, no es que acudiera a ella porque era la última oportunidad. Ahora supongo que preferirán no cruzarse por la calle. Su problema es que dio por hecho que ella iba a seguir siendo su discípula y su subordinada leal. Y ahí él se equivocó completamente.

¿Y cuánto ha contribuido Miguel Ángel Rodríguez a crear esta imagen de Ayuso?

Todos los que se pasan la vida diciendo que ella es un poco menos que un títere en manos de Miguel Ángel Rodríguez no son conscientes de que están alimentando una imagen, un discurso machista que lo que hace es beneficiar a Ayuso. Yo no acabo de entender a quienes se consideran supremacistas intelectuales y que Ayuso gobierna en Madrid porque la gente no se entera y es tonta. A lo mejor es que quienes deberían contrarrestar sus políticas y demostrar que las políticas del PP están perjudicando a una buena parte de la población, pues no saben hacerlo. Pero claro que Miguel Ángel Rodríguez ha intervenido, igual que intervino en el ascenso de José María Aznar, por supuesto. Es un gurú, pero entre decir que él es un gurú y que ella sea una galatea hay una gran distancia.

Pero es cierto que ella no tiene una oratoria impecable y que a veces su discurso flaquea, ¿no?

Yo creo que sí tiene un discurso sólido que se basa en que cuanto menos diga, mejor. Ella sabe que lo importante es que lo que diga cale en la población y se perciba como un todo.

En el libro hablas de la técnica del disco rayado.

Sí, claro, el disco rayado y la niebla. La niebla es todo lo que no se cuenta de ella.Los protocolos de la vergüenza, que no es porque yo trabajé en infoLibre, pero fue infoLibre y Manuel Rico quien lo contó, ¿Cómo es posible que eso no haya sido un escándalo estatal con todos los grandes medios exigiendo explicaciones? ¿Cómo es posible? También hay un elemento muy importante que es la gran suerte que tiene con el sistema judicial, y esto que lo ponga cada uno en redonda o en cursiva.

Ayuso tiene una gran suerte con el sistema judicial

¿A qué te refieres?

Pues me refiero a que no pasa nada con lo de su hermano, no pasa nada con la donación de Avalmadrid, no pasa nada con las residencias…

¿Y eso es porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿O porque es del PP?

Yo creo que, a lo mejor, el sistema legal español tiene agujeros y hasta ahí puedo llegar, porque básicamente no puedo demostrar otra cosa y no me gusta el mundo de la conjetura.

Ayuso siempre lo niega, ¿pero la ves con aspiraciones a nivel nacional?

Sí, ella lo niega, pero dice que su rival es Pedro Sánchez. O sea, si tú consideras que tu único rival es presidente del Gobierno, el mensaje que estás transmitiendo es que te consideras a la altura de la cabeza de la oposición estatal.

Esa confrontación con Sánchez parece que le ha funcionado.

Claro, pero porque otro de sus éxitos es el discurso de la soberanía fiscal, el españolismo madrileño. Yo soy muy españolista, pero hago lo que me da la gana en lo que me viene bien. A la presidenta de la Comunidad de Madrid le molesta, por ejemplo, el plan para descentralizar grandes centros administrativos, aunque sea una forma de potenciar a otras comunidades, de evitar la despoblación. El madrileñismo es una baza que va en paralelo al independentismo soterrado. Solo así se entiende que la persona que más bofetadas verbales le asesta al independentismo catalán le encargara parte del documento oficial sobre la modernización fiscal a un grupo independentista catalán, el Institut Ostrom. ¿Cómo lo explicas? Pues porque coinciden en la política tributaria.

El madrileñismo es una baza que va en paralelo al independentismo soterrado

Para finalizar: la mejor cualidad de Isabel Díaz Ayuso como política y la peor.

La peor es el desmoronamiento del Estado de Bienestar. La mejor, su capacidad para parecer una más.