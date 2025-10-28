El año 2026 tendrá once días festivos nacionales, ocho comunes en todas las comunidades

El año 2026 tendrá once días que serán festivos en España, uno menos que este año, de los cuales ocho son comunes a todas las comunidades autónomas, según el calendario laboral publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De estos once días, siete son fiestas nacionales no sustituibles: Año Nuevo, Viernes Santo, Fiesta del Trabajo, Asunción de la Virgen, Fiesta Nacional de España, Inmaculada Concepción y Natividad del Señor.

Además de estos siete festivos, todas las comunidades autónomas celebrarán la Epifanía del Señor (6 de enero), una de las fiestas nacionales que el Estado permite ser sustituida por otra autonómica.

Puentes para el 1 de mayo y el 12 de octubre

El año que viene cae en viernes el 1 de mayo, Día del Trabajo, y en lunes la Fiesta Nacional de España (12 de octubre), lo que permitirá extender el fin de semana, al igual que en las comunidades que han optado por hacer festivos los lunes tras Todos los Santos y el Día de la Constitución, que caen en domingo.

De las otras jornadas festivas, hasta completar las once, la mayoría de las regiones, salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, ha optado por celebrar también el Jueves Santo, en tanto que el resto de días escogidos está repartido a lo largo del calendario.

Muchas comunidades han preferido festejar el día siguiente a Todos los Santos (lunes 2 de noviembre): Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra.

Celebrarán San José (19 de marzo) Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, mientras que Santiago Apóstol (25 de julio) será fiesta en Galicia y País Vasco.

El Lunes de Pascua (6 de abril) será festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Castilla-La Mancha celebrará la fiesta del Corpus Christi (4 de junio) y Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, San Juan (24 de junio).

Muchas comunidades han optado por hacer festivo el lunes siguiente al Día de la Constitución (7 de diciembre): Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Melilla.

En San Esteban (26 de diciembre) no se trabajará ni en Asturias ni en Cataluña.

Además, todas las regiones celebrarán sus diferentes festividades autonómicas.

La relación de festividades comunes a todo el país del año que viene es la siguiente:

1 de enero: Año Nuevo (jueves)

6 de enero: Epifanía del Señor (martes)

3 de abril: Viernes Santo (viernes)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (viernes)

15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado)

12 de octubre: Fiesta Nacional de España (lunes)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (martes)

25 de diciembre: Natividad del Señor (viernes)