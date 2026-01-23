Los avisos de seguridad de los maquinistas que ahora vuelven al foco ya fueron obviados en Angrois

Tras el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, con hasta el momento 43 personas muertas, entre ellas un maquinista, y el choque en las Rodalies catalanas, en el que murió un maquinista en prácticas que viajaba en la cabina, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) anunció este miércoles que convocará una huelga general en el sector los días 9, 10 y 11 de febrero por el "deterioro constante del ferrocarril". También pedirá a sus afiliados "adaptar la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura". Lo hace al mismo tiempo que se están conociendo sucesivas alertas de maquinistas sobre todo tipo de deficiencias en la red ferroviaria.

El caso que los responsables técnicos y políticos hacen de esas advertencias vuelve así al foco después de que fuese un elemento relevante en el mayor accidente de la alta velocidad española, el de Angrois en 2013 con 79 fallecimientos. Como consecuencia de aquel siniestro, en 2017 se implantaron mejoras en la manera en que se gestionan las advertencias de seguridad de cualquier empleado.

En Angrois, además de otras advertencias verbales entre ellos, un maquinista jefe había alertado por escrito un año y medio antes del accidente de que podía pasar algo como lo que acabó ocurriendo: que un despiste llevase a un conductor a no frenar a tiempo antes de la curva sin que en ella hubiese ningún sistema de seguridad que actuase de forma automática.

"De no reducir previamente la velocidad, nada se podrá hacer ya", decía en un escrito que remitió a varios superiores en Renfe, alguno de los cuales ni lo leyó. Una alerta sobre la que en Renfe se concluyó de forma interna, sin transmitirle nada a Adif, que no había nada que hacer porque supuestamente la señalización de la curva era normativamente correcta. Por el contrario, la sentencia del caso emitida hace año y medio concluyó que no era así y condenó a un cargo de Adif por no habilitar medidas de seguridad y al maquinista del Alvia por despistarse.

Las recomendaciones por el accidente de Angrois tardaron diez años en implantarse Ver más

Tras el siniestro de Angrois, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) recomendó "reforzar los procedimientos" de comunicación y estudio de las posibles deficiencias de seguridad detectadas por cualquier empleado de una empresa ferroviaria para que "se reconduzcan hacia los canales funcionalmente establecidos para su análisis y consideración, asegurando así una eficaz gestión preventiva".

Para ello, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria redactó en diciembre de 2017 una "recomendación técnica sobre comunicaciones de propuestas de mejora de seguridad" que dirigió a todas las empresas "para que las comunicaciones de seguridad realizadas por sus empleados, de cualquier nivel, sean adecuadamente tratadas".

Además de esas recomendaciones dirigidas a las empresas ferroviarias, tras el accidente de Angrois la CIAF también recomendó reponer las comisiones mixtas de seguridad que había entre Adif y las empresas ferroviarias, suprimidas años antes del accidente de Angrois precisamente por el cargo de Adif condenado por el siniestro. La medida se dio por cumplida también en diciembre de 2017 con la creación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de una "mesa de intercambio de experiencias con empresas y sindicatos similar a las comisiones mixtas de seguridad".