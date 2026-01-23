Ayuso dice que "lo que corresponde" es pedir responsabilidades por el accidente de Adamuz

Madrid, 23 ene (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que "lo que corresponde" es pedir responsabilidades ante las consecuencias del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) porque es "lo normal" después de un "trágico suceso".

Así lo ha asegurado a los periodistas en Fitur al ser preguntada si comparte la estrategia seguida por el Partido Popular a nivel nacional sobre qué responsabilidades pedir ante el accidente al Gobierno.

Ayuso ha apuntado que se "impone esta ley de no decir nada, de no hablar" y si lo haces "eres criticado", cuando "lo normal es que después de un trágico suceso se quiera saber qué ha ocurrido: transparencia y una responsabilidad, es lo coherente", ha afirmado la presidenta madrileña, quien ha añadido que es la justicia quien tiene que "sentenciar qué es lo que ha pasado".

Sin embargo, Ayuso ha asegurado que también hay que analizar "en qué situación" se encuentra la red ferroviaria "ante el gran desprestigio" que han supuesto el encadenamiento de accidentes que han provocado que los pasajeros tengan "miedo a utilizar lo que ha sido una seña de identidad de España".

"No nos hace ningún bien a nadie", ha aseverado la presidenta madrileña y ha apuntado al Gobierno y a Transportes por "todo lo que sale de escándalos de corrupción y de asesores que pasaban de estar en discotecas" al ministerio.

Sobre la exigencia de responsabilidades, Ayuso ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid no hacen lo que los socialistas "ante otras situaciones catastróficas" que es "incendiar las calles y retorcer el dolor de las víctimas -ha dicho-", algo a lo que en el PP de Madrid, dice la presidenta regional, están "muy acostumbrados", ha concluido. EFE

