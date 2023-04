PSOE y PP llegan a un primer acuerdo sobre la reforma del 'solo sí es sí'

10:57 h

Diversos colectivos, juristas y expertas en violencia de género han confeccionado un manifiesto contra las enmiendas planteadas por el PSOE a la Ley del solo sí es sí, y en defensa de mantener el consentimiento en el centro. A su vez, las feministas llaman a movilizarse el próximo 19 de abril, antes de la votación de las enmiendas en el Congreso, informa Sabela Rodríguez.

"La violencia sexual constituye una de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres más habituales y, a la vez, más silenciadas, con las que convivimos como sociedad. La lucha contra los patrones culturales que sostienen este tipo de violencia machista guarda estrecha relación con el paradigma del consentimiento, como eje central de la libertad sexual", sostienen las firmantes, quienes manifiestan su "máxima preocupación porque la Proposición de Ley que se debate y se vota previsiblemente el jueves 20 de abril, en caso de ser aprobada, además de no ser eficaz para el objetivo que se propone, suponga revertir el modelo de la Ley de Libertad Sexual basado en la centralidad del consentimiento, retornando al paradigma de las violencias propio del Código Penal de 2015. La mayoría de los ataques sexuales no dejan marcas e incluso existiendo, eso no ha implicado automáticamente que se estimen como señal de violencia a nivel judicial". Colectivos como la Asamblea Feminista de Madrid y expertas como la abogada penalista Carla Vall o la doctora en estudios de género Nerea Barjola instan así a "todos los grupos políticos que forman parte del Congreso y del Senado a apoyar únicamente las modificaciones de la Ley de Libertad Sexual que garanticen la centralidad del consentimiento en los delitos sexuales, en cumplimiento de lo previsto en el Convenio de Estambul, como forma de sostener un logro histórico del feminismo".