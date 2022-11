Bolaños confirma que el Gobierno está estudiando si la palabras de Almeida sobre Millán Astray vulneran la ley

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños ha trasladado este jueves que su departamento está trabajando para comprobar si hubo "incumplimiento de la ley" en las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida sobre el fundador de La Legión, el general José Millán Astray, según informa Europa Press.

"Los servicios jurídicos y técnicos del Ministerio están trabajando, vamos a darles tiempo para que concluyan y dictaminen lo que corresponda, si ha habido inclumplimiento de la ley", ha trasladado al ser preguntado sobre si finalmente emprenderían acciones legales contra el alcalde conservador.

Este martes, Martínez-Almeida, reivindicó la existencia en el callejero de la capital de una vía dedicada al fundador de la Legión, Millán Astray, durante el acto en el que se ha inaugurado la estatua en honor a este Cuerpo, obra del escultor Salvador Amaya.

"En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; en Carabanchel, con la calle Millán Astray, al legionario Queija de la Vega, y la que recuerda su gesta y heroicidad", ha manifestado el regidor entre los aplausos de los asistentes.

Bolaños ha indicado, a la entrada de la toma de posesión de magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado en la sede de este órgano, que más allá de este "posible incumplimiento", el PP y su líder Alberto Núñez Feijóo están "abrazados a la memoria de figuras franquistas que representan lo peor de nuestra historia reciente", ha señalado.

"Cómo es posible que los elementos más extremistas, los que ayer gritaban 'viva el dictador' sigan condicionando al PP y a Feijóo", ha indicado, al tiempo que se ha sorprendido de que "no suelten lastre de una vez por todas".

En la misma línea ha asegurado que Feijóo sigue "en manos de los elementos más extremistas de la derecha" en España y ha acusado al PP de no ser la derecha "democrática, avanzada y europea", que a su juicio necesita el país. "Ni eso es capaz de conseguir Feijóo", ha rematado.

Almeida denuncia ser "víctima de la cultura de la cancelación"

Almeida, por su parte, ha lamentado ser "víctima de un episodio de la cultura de la cancelación a la que la izquierda se ha hecho aficionada". "Estoy siendo víctima de un episodio más de esa cultura de la cancelación a la que la izquierda se ha hecho aficionada y en la que se pretende estigmatizar y señalar a todo aquel que no piense como ellos. Se llega al extremo ridículo y grotesco de abrir una investigación a un alcalde que menciona una calle en Madrid cuya legalidad ha sido avalada por el TSJM", ha expresado ante los medios de comunicación.

Tras descubrir este pasado martes la placa, ubicada en el pedestal de la estatua que homenajea a la Legión, el regidor aseveró que "en Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; en Carabanchel, con la calle Millán Astray, al legionario Queija de la Vega, y la que recuerda su gesta y heroicidad".

"Me limité a decir que hay una calle en Madrid que lleva el nombre del general Millán Astray, avalada por el TSJ su legalidad, y me parece que es una prueba más de que este Gobierno no está a resolver los problemas reales de los españoles, sino a hacer tonterías y a gastar inútilmente el dinero de todos nosotros", ha trasladado ante los periodistas a las puertas de Cibeles.

Para el primer edil madrileño, "lo más preocupante de todo este debate por la alusión a un calle avalada por la legalidad y en un monumento en homenaje a la Legión, es la cultura de la cancelación que pretende establecer la izquierda, porque pretende que no se pueda ni mencionar una calle de Madrid avalada por la Justicia, y que se puedan emitir sellos de correos con el Partido Comunista, que se pueda negociar con Otegi, un terrorista convicto, confeso, condenado... que se pueda reivindicar a Companys, condenado por golpe de Estado en 1934, o a Largo Caballero".

En este punto, ha lamentado que esta actitud es "preocupante para la libertad de expresión y una amenaza". Además, ha explicado que su "prioridad" como regidor de la ciudad "no es cambiar el nombre de las calles".

Por último, ha calificado de "indigna, injusta y sectaria" la Ley de Memoria Democrática "pactada con Bildu" que "solo busca la confrontación entre españoles".