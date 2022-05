El caso contra infoLibre: casi un año de intimidación del PP frente a la solidaridad de periodistas y colectivos

Madrid, 7 de junio de 2021. La periodista de infoLibre Alicia Gutiérrez desvela en exclusiva que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea. La investigación se publica tras los reiterados intentos de este diario por conseguir una versión oficial de todos los afectados. Y se apoya sobre varios mensajes de móvil que ambos políticos se cruzaron en el transcurso de un pleno celebrado a mediados de abril en la Asamblea Regional de Murcia. Un intercambio de Whatsapp que este diario reprodujo como base de la información y al que posteriormente se agarraron López Miras y García Egea para llevar a la autora de la exclusiva y a este diario a los tribunales por revelación de secretos. Ahora, casi un año después de la denuncia contra la que cargaron de forma unánime periodistas y colectivos, el juez ha decidido dar carpetazo al asunto, una decisión que han recurrido el presidente murciano y el ex secretario general del PP.

La información publicada era de gran relevancia. Al fin y al cabo, ponía de manifiesto las gestiones realizadas por el jefe del Ejecutivo murciano con el secretario general de Salud en relación con un familiar cercano de García Egea. A media mañana, López Miras informaba al número dos del PP sobre cuándo entraría en quirófano el paciente en cuestión. "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde", rezaba un mensaje reenviado. "Cojonudo", contestaba García Egea, que completaba su respuesta con un segundo mensaje: "Pero creo que tienen que verlo un cardiólogo". "OK. Voy a verlo", responde López Miras. A continuación, el presidente murciano escribe de nuevo un mensaje al alto cargo de salud, que es quien le había informado en un primer momento de la fecha: "OK. Asegúrate de que lo citan por favor. Creo antes tiene que verlo un cardiólogo. Gracias". El día 20 el familiar fue operado.

Tras la publicación de la información, las reacciones políticas fueron extensas. "Se saltaron los grupos de edad para vacunar a sus amigos y se saltan las listas de espera quirúrgicas para adelantar una operación a un familiar", criticó el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, calificó el hecho de "gravísimo", un calificativo que, junto al de "inmoral", utilizó también el diputado de Compromís, Joan Baldoví. También algunos miembros de Ciudadanos cargaron públicamente contra los políticos que protagonizaron la exclusiva. "En caso de ser cierto, se demostraría, una vez más, que el PP en la Región de Murcia utiliza las instituciones como si fueran su cortijo", escribió en redes sociales la coordinadora autonómica de los naranjas en suelo murciano, Ana Martínez Vidal.

"En el partido hemos sido muy claros desde el primer momento"

Antes de hacer pública la información, este diario trató por varias vías de recabar la versión de García Egea, López Miras y el PP, sin que se le permitiera incluir nada oficial. De hecho, la formación conservadora tardó varias horas en pronunciarse al respecto. El primero en hacerlo fue el responsable de Justicia del partido y consejero madrileño, Enrique López, quien admitió que el ex secretario general del PP solicitó información al presidente murciano sobre su familiar. "Una cosa es pedir información y otra es intermediar", sostuvo.

Al día siguiente, fue el vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Montesinos, quien fue preguntado al respecto en La hora de la 1 de TVE. "En el partido hemos sido muy claros desde el primer momento. La información no es verdad, es falsa, y el PP emitió un desmentido y presentó una demanda en los tribunales. No voy a dedicar ni un minuto a una información que no es cierta", se limitó a decir a preguntas del director de infoLibre, Daniel Basteiro. Aquella denuncia, centrada en un delito de revelación de secretos, no cuestionaba en ningún momento que el contenido de la noticia fuera cierto ni que los mensajes no se produjeran. Sin embargo, Montesinos no quiso aclarar qué de lo que se publicó era falso.

Una noticia "de interés público"

El director adjunto de El Mundo, Joaquín Manso, también presente en el programa, insistió al vicesecretario de Comunicación del PP. Pero el resultado fue prácticamente el mismo. "Que un partido que pretende ser alternativa al Gobierno de España reaccione a una información que considera falsa pidiendo prisión para los periodistas me parece absolutamente impropio", espetó al portavoz conservador, que respondió, una vez más: "Hemos dicho que la información es falsa y que lo hemos llevado a los tribunales".

Rechazo rotundo a este intento de intimidación, que ataca a la libertad de información y al libre ejercicio del periodismo. Prevalcerá la libertad de expresión, pilar fundamental de nuestra democracia — nemesio rodríguez (@RdrguezNemesio) 1 de diciembre de 2021

No fue la única muestra de solidaridad que este diario y la autora de la exclusiva recibieron tras la ofensiva judicial de los conservadores. El apoyo fue unánime por parte de periodistas y colectivos. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) lanzó un comunicado, al que se sumaron otras organizaciones de informadores como la FAPE, en el que resaltaba que la noticia era "de interés público". "La jurisprudencia ha determinado en varias ocasiones que, si la información es veraz, ha sido contrastada y resulta de interés público, prevalece sobre otros derechos", rezaba el texto, en el que se defendía que la periodista de este diario "no violó el secreto de las comunicaciones" puesto que, "en el ejercicio de su actividad periodística", tuvo "acceso al intercambio de unos mensajes que consideró de interés para los ciudadanos".

Una ola de solidaridad que pudo volver a verse tras la declaración ante el juez de la autora de la exclusiva y del director de infoLibre. Mostraron su apoyo en redes sociales Reporteros Sin Fronteras, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la red de activistas Xnet, medios como El Salto. Y, también, algunos periodistas a título individual –Maruja Torres, Ramón Lobo, Rosa María Artal, Xabier Lapitz, Pilar Velasco, Diego Suárez o Javier Valenzuela– y diferentes políticos: Pablo Echenique, Sira Rego, Rita Maestre u Odón Elorza, entre otros.