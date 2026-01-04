Centenares de personas condenan en Madrid la "agresión imperialista contra Venezuela"

Varios centenares de personas se han concentrado este domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para condenar la "agresión imperialista contra Venezuela" y exigir la salida de la administración Trump de este país latinoamericano.

Convocada por la Plataforma contra la OTAN y las Bases, la concentración ha ocupado casi una manzana de la calle Serrano, donde se ubica la embajada, y ha estado vigilada por una fuerte presencia policial que ha custodiado la acera para evitar que se cruzara la calle.

"Fuera yankees de América Latina", "esa embajada está ensangrentada", "OTAN no, bases fuera", "no queremos, no nos da la gana, ser una colonia norteamericana" o "algo huele mal, algo huele mal; toda Europa besando el culo a Trump", han sido algunos de los cánticos que se han coreado en la concentración, como han relatado a infoLibre participantes en la protesta.

También se portaban carteles en los que se leían mensajes como "Trump agresor", "Boicot a Estados Unidos" o "Estados Unidos agresor".

En la concentración han participado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, que han condenado la actuación de la administración Trump y han sido muy críticos con la postura que ha adoptado el Gobierno de España ante la misma.

Belarra ha calificado la actuación del Gobierno de Estados Unidos de intervención militar ilegal y de "guerra por petróleo": "Lo que pasó ayer en Venezuela puede ser calificado como terrorismo de Estado y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este mundo es Donald Trump, (...) que supone la mayor amenaza a la seguridad de nuestros pueblos", ha declarado.

La líder de Podemos, que ha definido al presidente de EEUU como "el Hitler de nuestro tiempo", ha exigido que se rompan las relaciones con ese país para aislarlo internacionalmente, que se salga de la OTAN y se pare la imposición de la ley del más fuerte. "Sus intereses no son otros que los intereses económicos, los recursos naturales del pueblo venezolano", ha subrayado.

A su juicio, el Gobierno español y la Unión Europea se están comportando "como auténticos lacayos de los Estados Unidos". Ha lamentado que si el agresor fuera Rusia y se hubiera secuestrado al presidente de Ucrania ya habría sanciones sobre la mesa.

Por su parte, Enrique Santiago ha denunciado la falta de contundencia de los países de la UE, incluida España, a la hora de condenar la "tremenda violación del derecho internacional" perpetrada por EEUU en Venezuela, también con la toma como rehén de un jefe de Estado en ejercicio.

Santiago ha destacado que si Estados Unidos sabe que puede actuar con total impunidad, "no cabe duda de que el siguiente objetivo va a ser Groenlandia, o Canadá, o Colombia o Panamá".

Por ello, Santiago considera imprescindible que la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos defiendan con claridad el derecho internacional, ya que, en caso contrario, "la deriva criminal es imparable". También se ha mostrado partidario de que España abandone la OTAN.

Santiago, miembro de IU y diputado por Sumar, ha exigido el fin del acoso militar en el Caribe y la liberación de Maduro: "No puede ser que Trump crea que el mundo es un inmenso 'far west', está clarísimo que Estados Unidos se ha convertido en un enemigo de la UE", ha sentenciado.