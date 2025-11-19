Cerdán denuncia "mentiras" y "manipulaciones" a su salida de la cárcel

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha denunciado este miércoles al salir de prisión que se han vertido "mentiras" y "manipulaciones" sobre su persona, ha agradecido al apoyo de familiares y amigos y ha confiado en que "la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia".

Cerdán ha hecho estas declaraciones al salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid), hacia las 19:15 horas, después de que el juez que lo investiga haya acordado su libertad tras pasar casi cinco meses en prisión preventiva.

"Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", ha dicho Cerdán a los numerosos periodistas que le esperaban.

Acompañado por su abogado, Jacobo Teijelo, y vestido con un traje de chaqueta, el exsecretario de Organización del PSOE ha agradecido a su familia y "los amigos de toda la vida" el apoyo recibido, así como al labor de sus letrados.

"Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen, que hablaré con todos", ha añadido antes de dirigirse al aparcamiento.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este miércoles la puesta en libertad de Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.

Puente ha dictado un auto en el que le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan sobre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

La financiación de Servinabar, vinculada a Cerdán

La salida de prisión del ex número 3 del PSOE tiene lugar un día después de que se conociese un informe de la UCO en el que se establece que la "principal fuente de ingresos" de Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

La UCO relaciona la mayoría de los ingresos de la empresa vinculada a Cerdán a los contratos con Acciona Ver más

Según la Guardia Civil, los ingresos relacionados con Acciona y percibidos por Servinabar son de 6.707.294 millones de euros, lo que supondría el 75,73% de los ingresos totales de la empresa navarra.

El informe también defiende que Servinabar pagó 44.645 euros por quince meses de alquiler del ático en el que vivió Cerdán con su familia en Madrid. También gestionó el alquiler de otra vivienda en la capital.

La UCO también señala presuntas contrataciones a familiares del expolítico: su mujer, su hermana y su cuñado. Las autoridades hacen hincapié en que Servinabar habría costeado gastos de corrientes de la familia de Cerdán, destacando los gastos de su mujer.