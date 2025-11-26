El CGPJ avala por unanimidad a Teresa Peramato como nueva fiscala general del Estado

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este miércoles su respaldo unánime a la idoneidad de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado, tras la carta de cese de su antecesor, Álvaro García Ortiz, al ser inhabilitado por el Tribunal Supremo.

Los veinte vocales presididos por Isabel Perelló han avalado la propuesta del Gobierno de que Teresa Peramato, actual fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, encabece el Ministerio Público, informan a EFE fuentes jurídicas.

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscala general Ver más

Es la primera vez desde que María José Segarra accedió a la Fiscalía General del Estado, en 2018, que un candidato a dirigir el Ministerio Público obtiene el aval de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El anterior CGPJ, con el mandato caducado, se partió al respaldar a Dolores Delgado y García Ortiz, e incluso llegó a rechazar a este último en su segundo mandato.

Superado el examen del CGPJ, Peramato deberá someterse al de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que evaluará sus méritos e idoneidad, aunque ni su dictamen ni el del Consejo son vinculantes. Después, el Consejo de Ministros procederá a su nombramiento, que será efectivo tras el juramento o promesa ante el rey y la toma de posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.