El choque entre PP y PSOE impide condenar las amenazas a los periodistas en el Senado

El PSOE y el PP han chocado este miércoles en el Senado a cuenta de una moción de los socialistas en defensa de los periodistas que son amenazados, y que ambos grupos de forma general condenan, pero el enfrentamiento entre los dos bloques no ha permitido que se apruebe entre acusaciones de sesgo ideológico, informa EFE.

El pleno del Senado ha rechazado la moción del PSOE con 145 votos en contra del PP, que cuenta con mayoría en la Cámara, y Vox; una iniciativa en la que se hacía una defensa de los periodistas amenazados y que ponía el foco en el acoso y las intimidaciones, especialmente las atribuidas a grupos y movimientos de extrema derecha.

El debate ha derivado en un enfrentamiento político sobre el enfoque de la moción y con la defensa del PP de una enmienda de sustitución en la que mantenía la condena a cualquier amenaza, acoso o intimidación contra periodistas y profesionales de la comunicación. Pero ampliaban su alcance a conductas procedentes de "grupos o individuos de cualquier ideología o signo político, incluidos los extremismos ideológicos".

Y pedían también poner fin "a las reiteradas maniobras del Gobierno dirigidas a entorpecer, condicionar, discriminar e incluso realizar señalamientos públicos contra la labor independiente de los medios y de los informadores críticos".

La enmienda no ha salido adelante porque el grupo proponente de la moción, es decir el PSOE, no la ha aceptado, y por tanto no se ha llegado a votar.

Lo que sí se ha votado, pero el PP también se ha opuesto, es una enmienda de Izquierda Confederal y Plural para impulsar un Pacto de Estado para garantizar "el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones" por cualquier medio ante "las amenazas y acoso que reciben creadores, periodistas y medios".

En cualquier caso, el Senado no ha podido condenar las amenazas a periodistas en ningún sentido, y después de un debate en el que los socialistas, como la senadora Mariló Flores, han hecho hincapié en las "amenazas explícitas de violencia" que, según ha dicho, sufren periodistas de forma reiterada de la ultraderecha.

"No estamos ante una opinión incómoda. No es un exceso verbal. No es una salida de tono en redes (..) Y cuando las amenazas se convierten en estrategia política, estamos ante la antesala del autoritarismo", ha asegurado la senadora, quien ha advertido que "el fascismo comienza con el señalamiento".

Y ahí la senadora ha recordado las últimas denuncias de por este motivo, como la de la analista política Sarah Santaolalla.

Por eso, Salvador Vidal, del PSOE, dice no entender la enmienda del PP, que implica, a su juicio, que "no respeta a los periodistas amenazados", sino que "siempre mira hacia la ultraderecha"; una formación a la que, además, ha criticado por haber "fichado" a Vito Quiles, "el agitador de la mentira", en su cierre de campaña en Aragón.

Cientos de intelectuales, periodistas y juristas exigen medidas contra las redes de odio y desinformación Ver más

Para el PP, la moción es "hipócrita" por promover una defensa "selectiva" y con sesgo ideológico del periodismo al centrar su iniciativa en un determinado origen político de las amenazas.

Una moción que, según la senadora del PP Cristina Díaz, utiliza a los periodistas como coartada política, tal y como se presenta esta moción defiende a un periodismo dócil, alineado y sometido".

La iniciativa, según la popular "señala insistentemente a la extrema derecha, pero calla de forma deliberada ante los ataques de los vetos, de los escraches, los señalamientos y las agresiones físicas que proceden de la extrema izquierda, de sus socios comunistas y de los del tiro en la nuca".